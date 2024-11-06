Microsoft пообещала постепенно выводить из оборота игру Call of Duty: Mobile в пользу Warzone Mobile

Игра Call of Duty: Mobile была скачана свыше миллиарда раз по всему миру с момента своего релиза. Об этом сообщила компания Activision в честь пятой годовщины игры. Она была выпущена в 2019 году на Android и iOS. В первый год доступности игра достигла 270 млн скачиваний. Несмотря на успех, Microsoft сообщила в заявлении для Комиссии по конкуренции и рынкам Великобритании, касающемся её приобретения Activision Blizzard, что Call of Duty: Mobile будет постепенно выведена из оборота с запуском игры Warzone Mobile.

В ответ на обеспокоенность фанатов, возникшую после этого заявления, Activision сообщила, что она продолжит поддерживать игру и что у неё есть «надёжные планы» с новым контентом и обновлениями «на долгие годы». Однако компания не дала прямого ответа на заявление Microsoft и не уточнила, когда именно игра будет выведена из оборота. Call of Duty: Warzone Mobile была выпущена 21 марта 2024.

Обновление Season 10 — 5th Anniversary для CoD: Mobile выпустят 6 ноября. Оно будет включать в себя новую карту для Battle Royale с локацией под названием «Край». Она описывается как «плотный городской ландшафт у подножия Уральских гор». Каждый персонаж получает одно возрождение на карте. Если его убивают во второй раз, он сбрасывает сканируемый жетон. Его отряд должен добраться до него и отсканировать, прежде чем он сможет вернуться в бой. Игроки также смогут приобрести новые пропуски для получения связанного с юбилеем контента. Это новые скины для операторов, чертежи оружия и визитки.