Утечка сведений о Tensor G5 предполагает, что в Pixel 11 в появится «телефото-камера следующего поколения» со 100-кратным зумом

Хотя серия смартфонов Google Pixel 9 поступила в продажу недавно, уже появляются новости о будущих аппаратах Google. Благодаря масштабной утечке из подразделения Google gChips есть сведения о функциях, которые может поддерживать процессор Tensor G5. Одной из основных возможностей камеры в Pixel 11 может стать 100-кратный зум.

Google может работать над «следующим поколением» телеобъектива, который позволит достичь 100-кратного увеличения в Pixel 11 в 2026 году. Аппаратное обеспечение будет поддерживаться алгоритмами машинного обучения Tensor G5, обеспечивая 100-кратный зум для фото и видео. Однако алгоритмы машинного обучения могут различаться для этих двух форматов.

Помимо 100-кратного зума, Tensor G5 может обеспечить поддержку видео 4K 60fps с HDR и кинематографическим размытием, улучшенным ночным режимом для видео, а также представить новую функцию подсветки в видео.

Samsung представила 100-кратный зум ещё в Galaxy S20 Ultra в 2020 году. Хотя результаты оставляли желать лучшего, S20 Ultra показал, что 100-кратный зум возможен с использованием перископных объективов. Google попытается с опозданием на шесть лет, но компания уже доказала, что может достигать впечатляющих результатов благодаря отличному взаимодействию оборудования и программного обеспечения.