Pixel Tablet 2 получит более современный процессор. Ожидается, что внешне планшет будет похож на предшественника с несколькими незначительными изменениями в местах размещения таких компонентов, как камера и кнопка питания.

От компании Google ждут выпуска планшета Pixel Tablet 2. Он получит значительные улучшения, которые могут сделать его более мощным устройством как для работы, так и для развлечений. Первый Pixel Tablet был достойным устройством для потребления мультимедийного контента, но ему не хватало некоторых функций и аксессуаров для рабочих задач.

Одним из самых больших изменений Pixel Tablet 2 станет улучшенная камера. Несмотря на отсутствие подробностей, предполагается повышенное качество съёмки и, возможно, новые функции. Планшет должен работать на процессоре Tensor G4 или G5. Это станет значительным обновлением по сравнению с Tensor G2 в планшете первого поколения. Это означает, что Pixel Tablet 2 будет быстрее, эффективнее и поддерживать вывод изображения на внешние экраны.

Одним из новшеств станет добавление чехла-клавиатуры. Сообщается, что Google разрабатывает чехол, который крепится к планшету с помощью контактов и может использоваться для подставки устройства. Google может быть серьёзно настроена сделать Pixel Tablet 2 более универсальным устройством как для работы, так и для развлечений.

С момента выпуска первого Pixel Tablet Google постоянно улучшает поддержку клавиатуры и стилуса в Android. Это включает такие функции, как поддержка оконного режима на рабочем столе, новые опции доступности для клавиатуры и улучшенная поддержка рукописного ввода с помощью стилуса. Эти программные улучшения в сочетании с новыми аппаратными возможностями могут сделать Pixel Tablet 2 больше похожим на рабочий компьютер.

Ожидается, что внешне Pixel Tablet 2 будет похож на его предшественника с несколькими незначительными изменениями в местах размещения таких компонентов, как камера и кнопка питания. Остаётся много неизвестного, включая наличие официального стилуса в комплекте, полные аппаратные характеристики, цены.