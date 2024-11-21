Новая утечка предполагает, что Vivo может выпустить модель Vivo X200s, потенциально оснащенную чипсетом Dimensity 9400 Plus.

Флагманские смартфоны серии Vivo X200 были выпущены в Китае в прошлом месяце. Недавняя утечка предполагает, что компания Vivo может выпустить две новые модели в серии X200 в следующем году. Теперь появились ключевые подробности о потенциальном телефоне серии X200 от авторитетного информатора.

Известный инсайдер Digital Chat Station на Weibo предполагает, что в серии X200 будет модель с литерой «S» в названии. Напомню, что компания выпустила модели Vivo X100s и X100s Pro в качестве обновления основных телефонов серии. Поэтому вполне вероятно, что компания также будет использовать аналогичный подход и в модельном ряду Vivo X200s.

Vivo X100 Ultra

Инсайдер утверждает, что предполагаемый Vivo X200s будет оснащен плоской OLED-панелью с разрешением 1,5K. Также сообщается, что это будет дисплей большого размера, который может превысить размер 6,67 дюйма, используемого в стандартном Vivo X200.

Кроме того, сообщается что Vivo X200s получит 50-мегапиксельную основную камеру и перископический телеобъектив. Смартфон также может иметь аккумуляторную кремниевую батарею, которая соответствует последним тенденциям на рынке смартфонов. Кроме того, он может иметь улучшенную защиту от пыли и воды по стандарту IP69. Стандартный Vivo X200 оснащен оптическим сканером отпечатков пальцев на дисплее. В свою очередь модель X200s может получить ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Поговаривают, что предполагаемый Vivo X200s оснащен флагманским чипсетом Dimensity. Предполагается, что это может быть Dimensity 9400 Plus, представляющий собой разогнанную версию Dimensity 9400. Аналогичный подход Vivo использовала при выпуске смартфонов серии Vivo X100s, которая использовала чип Dimensity 9300 Plus.

Инсайдер не раскрыл график выпуска новинки, упомянув только, что смартфон выйдет в следующем году. Учитывая, что модели Vivo X100s были выпущены в мае, можно ожидать аналогичных сроков запуска для модели Vivo X200s.