При этом ёмкость аккумулятора стандартной версии будет намного больше, чем у версии Pro.

В последнее время было объявлено о выпуске двух новых моделей в серии Vivo S20: Vivo S20 и Vivo S20 Pro. Эти устройства не только отличаются своими техническими характеристиками, но и предлагают значительные улучшения в дизайне по сравнению с предыдущей серией Vivo S19.

Одной из ключевых особенностей является круглый модуль камеры с золотой окантовкой, что придаёт устройствам элегантный и современный вид. Этот дизайнерский подход подчёркивает внимание к деталям и стремление к совершенству.

Что касается технических характеристик, то Vivo S20 обладает 6,67-дюймовым прямым экраном с разрешением 1,5K и использует чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Что касается системы камер, то смартфон оборудован 50-мегапиксельной фронтальной камерой и 50-мегапиксельной основной камерой, дополненной 8-мегапиксельным вспомогательным объективом. Также он оснащён большой батареей ёмкостью 6500 мА*ч и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 90 Вт. При этом вес аппарата составит 185,5 г.

В свою очередь, Vivo S20 Pro также имеет 6,67-дюймовый изогнутый с четырёх сторон экран с разрешением 1,5K, обеспечивая визуальную чёткость. Модель оснащена более мощным процессором Dimensity 9300+, который обеспечивает более высокую производительность и эффективность.

Также Vivo S20 Pro фокусируется на профессиональной фотографии с помощью 50-мегапиксельной фронтальной камеры и трёх 50-мегапиксельных объективов сзади, включая телеобъектив с перископом 3X. Это позволяет пользователям получать фотографии высокого качества с оптическим зумом. При этом он оснащён аккумулятором ёмкостью всего 5500 мА*ч и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 90 Вт.