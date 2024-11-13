Hyundai исправит самую раздражающую вещь в управлении.

Автопроизводитель Hyundai пересматривает идею переноса максимального числа управляющих функций на сенсорные экраны. Издание Korea JoongAng Daily сообщило о визите в центр Hyundai Design North America (HDNA) в Ирвайне, Калифорния, где был спроектирован автомобиль Tucson, и о том, что отношение к сенсорным интерфейсам меняется.

Это выглядит футуристично, а технологии всегда стремятся выглядеть эффектно. Однако фантастика и реальность не всегда совпадают. Hyundai не единственная компания, которая увлеклась идеей сенсорных экранов для управления всем. Надо отдать ей должное, она открыто признаёт, что это тупиковый путь.

Вице-президент HDNA Ха Хак-су отметил: «Когда мы начали устанавливать интегрированные экраны развлекательных систем в наши автомобили, мы также пытались использовать сенсорные экраны для управления. Людям это не понравилось. Когда мы проводили тестирование с фокус-группой, мы поняли, что люди начинают нервничать, раздражаться и злиться, когда им нужно что-то контролировать в экстренной ситуации, но они не могут это сделать».

Как это будет выглядеть в других странах, пока неясно, поскольку HDNA работает над адаптацией моделей Hyundai для Северной Америки как с эстетической, так и с практической точки зрения. Однако это глобальная проблема. Люди в целом одинаковы по всему миру, и необходимость смотреть на экран или лезть в меню вместо того, чтобы использовать тактильную кнопку, которую можно почувствовать, а не искать глазами, является не только удобством, но и вопросом безопасности.