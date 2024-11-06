Покемоны продолжают пользоваться спросом у геймеров

Продолжая связанные с консолью Nintendo Switch новости, появилась статистика продаж на ней игр серии Pokémon. Некоторые релизы на Nintendo Switch были немного менее успешными, чем другие, но в целом игры показывают отличные результаты. В очередном отчёте о доходах Nintendo сказано, что только на Nintendo Switch было продано более 99 млн игр Pokémon. Учитывая, что Nintendo в этом году переживает не лучшие времена, это кажется значимым достижением и вехой на фоне замедления темпов выхода успешных релизов.

Консоль Switch была выпущена в 2017 году и держится достаточно хорошо, хотя начинает устаревать с аппаратной точки зрения. За это время были выпущены Nintendo Switch Lite и Nintendo Switch OLED. В прошлом году анонсировали Nintendo Switch 2, но информации пока мало. Подробности ждали в течение этого финансового года, но пока этого не произошло. Точно известно, что будет поддерживаться обратная совместимость новой консоли со старыми играми.

С момента выпуска Switch было выпущено множество игр во вселенной Pokémon, таких как Pokémon Let's Go, Pokémon Sword and Shield. Было и несколько старых игр, таких как оригинальный Pokémon Snap, доступный в Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Последняя игра Pokémon Scarlet и Violet стала самой проблемной на данный момент. Графика не оправдала ожиданий поклонников, и даже сейчас игра страдает от ошибок как в одиночной, так и в кооперативной игре.

Pokémon Legends: Arceus оказалась успешной, несмотря на кардинальные изменения. Там можно просто бросать покеболы в покемонов, не сражаясь, а также были «боссовые» бои и побочные квесты. Игра больше напоминала РПГ. Следующая игра Pokémon выйдет в 2025 году и станет ещё одной в серии Pokémon Legends. Она называется Pokémon Legends: Z-A и перенесёт игроков в регион Калос.

Среди других франшиз Nintendo Switch The Legend of Zelda добилась большого успеха, разойдясь в количестве более 53 млн копий на Switch. Mario Kart 8 Deluxe остаётся самой продаваемой игрой для Switch с более чем 64 млн проданных копий.