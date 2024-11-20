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Qualcomm планирует представить чипы серии Snapdragon X для более доступных Windows-ноутбуков
Qualcomm стремится и дальше завоёвывать рынок компьютеров

На мероприятии Investor Day 2024 компания Qualcomm обсудила возможности роста и диверсификации. Ожидается, что рынок компьютеров станет важным драйвером роста Qualcomm в ближайшие годы. К 2029 году Qualcomm прогнозирует, что около 30–50 % компьютеров будут работать на процессорах, не основанных на архитектуре x86, а доход от бизнеса чипов для ПК составит $4 млрд.

Президент и генеральный директор Qualcomm Incorporated Кристиано Амон заявил, что генеративный ИИ увеличивает спрос на её технологии. Qualcomm находится в выгодном положении, чтобы воспользоваться возможностью объёмом $900 млрд к 2030 году благодаря расширению экосистемы новых клиентов и партнёров.

В ходе презентации Qualcomm раскрыла некоторые подробности будущих планов. В конце 2023 года компания представила Snapdragon X Elite — флагманский процессор для премиальных Windows-компьютеров стоимостью около $1000. В апреле 2024 года был анонсирован Snapdragon X Plus для ноутбуков среднего уровня, которые будут стоить около $800.

Qualcomm планирует выпустить новый чип Snapdragon X, ориентированный на бюджетные Windows-компьютеры стоимостью около $600. Стратегия Qualcomm предполагает наличие полной линейки чипов для всех сегментов рынка ПК. По собственным прогнозам компании, к 2026 году её линейка сможет охватить 70 % рынка ноутбуков на Windows. Ожидается, что к тому времени в продаже будет более 100 моделей ноутбуков на базе Snapdragon X.

Чтобы показать лидерство Snapdragon в производительности на ватт, Qualcomm отметила, что даже последние чипы x86 от Intel и AMD не смогли превзойти Snapdragon X Elite 2023 года. Даже используя техпроцесс TSMC 3 нм, Intel пока не удалось обойти серию Snapdragon X по производительности и энергоэффективности.

Предстоящее 3-е поколение ядер Oryon в составе Snapdragon X Elite Gen 2 обещает значительное улучшение производительности и эффективности. Ожидается, что Qualcomm представит Snapdragon X Elite Gen 2 в 2025 году, а чуть позже выйдут компьютеры на его основе.

#процессоры #qualcomm
Источник: neowin.net
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