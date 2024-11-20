Snapdragon X Elite Gen 2 станет мощнее в пересчёте на единицу энергопотребления

Рынок процессоров для ноутбуков является весьма конкурентным. Компания Qualcomm выпустила для него чип Snapdragon X Elite, Intel предложила Core Ultra Series 2 Lunar Lake. На мероприятии Investor Day компания Qualcomm поделилась информацией о Snapdragon X Elite Gen 2.

В его состав войдут новые ядра Oryon v3. Ядра v2 сейчас применяются в недавно анонсированном Snapdragon 8 Elite для смартфонов. Казалось, что эти ядра станут прообразом того, что будет представлено для компьютеров в следующем году.

На мероприятии представитель Qualcomm Алекс Катузиан упомянул улучшения производительности в Oryon v2 и пообещал, что Oryon v3 будут ещё лучше. Ядра пока в разработке, поэтому конкретных данных нет. Это был первый раз, когда Qualcomm публично говорила про Oryon v3.

Анонс Snapdragon X Elite Gen 2 случится не раньше мероприятия Snapdragon Summit, которое пройдёт только через почти год. Qualcomm поступила так же при выпуске первого чипа X Elite, за год до этого анонсировав ядра Oryon с весьма приблизительными идеями по поводу того, чего от них можно ожидать. На этот раз было сказано только то, что Oryon v3 будет иметь лучшую производительность на ватт по сравнению с v2.

Также стало известно, что промежуток времени между анонсом Snapdragon X Elite Gen 2 и выходом устройств на этом процессоре станет короче. Первый X Elite был анонсирован на Snapdragon Summit, а устройства вышли через более чем полгода. Виноват может быть Microsoft Copilot+.

Таким образом, Snapdragon X Elite Gen 2 будет использовать новые ядра Oryon v3, анонс состоится в октябре на Snapdragon Summit. Ожидается, что устройства будут анонсированы не позднее CES в январе 2026 года.