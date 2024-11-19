Это международная награда в области науки и технологий в области Интернета.

В период с 19 по 22 ноября 2024 года в историческом городе Учжэнь, расположенном в восточной китайской провинции Чжэцзян, состоялась Всемирная интернет-конференция 2024 года. Это мероприятие, известное как Всемирная конференция по интернету (WIC), собрало экспертов и лидеров отрасли для обсуждения ключевых тем, включая глобальные инициативы в области развития, цифровую трансформацию и построение сообщества с общим будущим в киберпространстве. Премия "Ведущие технологии Всемирной интернет-конференции" проводится уже семь лет и направлена на продвижение передовых инноваций в области науки и техники, а также на содействие техническому обмену и сотрудничеству. В 2023 году премия была повышена в статусе, подчëркивая её значимость в международном научно-технологическом сообществе.

Одним из значительных событий конференции стала церемония награждения в рамках премии "Ведущие технологии Всемирной интернет-конференции". В этом году компания Qualcomm была награждена за свою инновационную платформу Snapdragon X Elite, которая представляет собой платформу для ПК с ведущей в отрасли вычислительной мощностью NPU 45TOPS, специально созданную для работы с операционной системой Windows 11 AI. На этой церемонии награждения компания Qualcomm была выбрана из 270 научных и технологических достижений в трёх категориях: фундаментальные исследования, ключевые технологии и инженерные исследования и разработки. Платформа Snapdragon X Elite, разработанная Qualcomm, полностью переработана для современных ПК с искусственным интеллектом и представляет собой результат неустанного стремления компании к максимальному использованию интеллектуальных вычислений. Эта платформа стала эксклюзивной для поддержки первых компьютеров с искусственным интеллектом под управлением Windows 11, устанавливая новый эталон производительности и энергоэффективности в индустрии ПК.

Snapdragon X Elite использует специальный интегрированный процессор Qualcomm Oryon с 12 высокопроизводительными ядрами, технологию двухъядерного улучшения, которая может увеличить частоту двух высокопроизводительных ядер до 4,3 ГГц, и встроенный графический процессор Adreno, обеспечивающий превосходную графическую производительность. Платформа также поддерживает скорость загрузки 5G до 10 Гбит/с, Wi-Fi 7 и другие передовые технологии, что революционизирует работу пользователей на ПК с искусственным интеллектом. Серия Snapdragon X уже включает три платформы, поддерживающие 58 продуктов для ПК, которые были выпущены или находятся в стадии разработки. Эти продукты охватывают различные формы и ценовые диапазоны, обладая множеством выдающихся функций в области производительности, творчества, развлечений и других аспектов.