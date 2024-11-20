Состоялся релиз Microsoft Flight Simulator 2024

Между выходом Microsoft Flight Simulator X и Microsoft Flight Simulator (2020) прошло почти 14 лет. Следующей части любителям полетать пришлось ждать не так долго. Microsoft Flight Simulator 2024 уже доступна на компьютерах и консолях Xbox. Игра приносит улучшенный симулятор с реалистичной «цифровой копией» Земли, а также карьерным режимом с множеством разнообразных миссий.

Созданный на основе внутреннего движка студии Asobo Studio, новый симулятор демонстрирует улучшенную графику. Есть реалистичный ландшафт, динамические погодные системы и даже животные. Впервые в игре появилась возможность выйти из самолёта после посадки и свободно исследовать мир.

Главным нововведением стал карьерный режим, который предоставляет игрокам конкретные цели и даже возможность управлять собственным бизнесом в игре. Среди миссий — сельскохозяйственные полёты, тушение пожаров с воздуха, поисково-спасательные операции, грузоперевозки, коммерческие рейсы, испытания экспериментальных самолётов и даже воздушные гонки.

«Microsoft Flight Simulator 2024 — это наш самый амбициозный симулятор на сегодняшний день, и мы невероятно рады, что все вы — от наших преданных фанатов до геймеров, которые хотят исследовать мир вместе с нами — присоединитесь к этому путешествию», — говорит Йорг Нойманн, руководитель Microsoft Flight Simulator. «Благодаря аутентичному реализму окружения, авиационным карьерам и возможности исследовать наш красивый мир на различных типах воздушных судов, в этой версии найдётся что-то удивительное для каждого».

Помимо работы Asobo над основой игры и добавлением новых функций, более 800 членов других команд внесли свой вклад в значительное расширение и улучшение качества симулятора. Microsoft даже сотрудничала с командой Frontier Developments (создателями Planet Zoo), чтобы добавить в Microsoft Flight Simulator 2024 всех животных, которых игроки смогут увидеть.





Microsoft Flight Simulator 2024 доступен также по подпискам Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Все DLC из предыдущей версии будут совместимы с новой игрой.