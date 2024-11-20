Microsoft представила Windows 365 Link, выделенный облачный мини-ПК для офиса, на собственной конференции Ignite 2024. Устройство предназначено для обеспечения безопасного доступа к Windows 365 в облаке Azure и поддерживает до двух мониторов 4K.

На конференции Microsoft Ignite 2024 основное внимание уделяется искусственному интеллекту и ИТ-безопасности. Компания-разработчик программного обеспечения хочет представить 80 новых продуктов и функций. Одним из продуктов является облачный ПК с Windows 365 Link.

Windows 365 Link может обслуживать два монитора 4K. Изображение: Microsoft

Он предназначен для подключения к экземпляру Windows 365 в облаке Microsoft Azure и предоставления пользователям в компаниях полнофункциональной рабочей станции Windows. Сам компьютер должен обеспечивать достаточную локальную производительность только для того, чтобы иметь возможность обрабатывать дополнительные видеоконференции.

С одной стороны, должны быть возможны конференции Microsoft Teams. Однако, как объявила Microsoft, также ведется работа по интеграции сервиса Cisco Webex. Судя по всему, планируется и сотрудничество с другими сервисами. Но информации об этом пока нет.

Windows 365 Link позволяет использовать до двух мониторов 4K. Всего для подключения дополнительного оборудования доступны четыре порта USB, один HDMI и один Displayport. Также есть порт Ethernet, Wi-Fi (Wi-Fi 6E) и Bluetooth 5.3.

Изображение: Microsoft

С одной стороны, безопасность должна быть обеспечена за счет отказа от локального хранения данных, загрузки приложений или частичных прав администратора. Кроме того, вход в систему без пароля через Microsoft Entra ID должен помочь предотвратить потенциальные утечки данных.

Облачный ПК обновляется автоматически. По данным Microsoft, загрузка происходит в фоновом режиме в течение дня. Администраторам компании должен быть предложен эффективный способ управления парком Windows 365 Link через Microsoft Intune.

Microsoft описывает эти устройства как «компактные, легкие и рассчитанные на максимальную производительность благодаря высокой скорости реагирования». Windows 365 Link имеет размеры 120 на 120 на 30 миллиметров и поэтому помещается под обычный монитор.

В настоящее время доступны предварительные версии устройств от Microsoft. Однако устройство поступит в продажу не раньше апреля 2025 года. Затем его запуск на рынок состоится в нескольких избранных регионах. Microsoft заявляет цену в 349 долларов.