Размер новинки всего 120 х 120 х 30 мм.

Компания Microsoft анонсировала запуск нового продукта - мини-ПК Windows 365 Link. Это устройство особенно примечательно тем, что работает на базе облачного сервиса Windows 365, а операционная система Windows 11 не установлена непосредственно на самом компьютере.

Windows 365 Link представляет собой компактное устройство с размерами всего 120 х 120 х 30 мм, что делает его идеальным выбором для бизнес-пользователей, ценящих пространство и портативность. Помимо малых размеров, одним из главных преимуществ является доступ к последним обновлениям программного обеспечения Microsoft без необходимости установки обновлений на само устройство.

Мини-ПК оснащен неуточненным процессором Intel, вероятно, из атомного семейства, 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти. Кроме того, устройство поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, что обеспечивает высокую скорость и стабильность подключения. Для подключения периферийных устройств предусмотрены три порта USB, один USB-C и порт RJ45.

Стоимость новинки составляет всего 350 долларов, что делает её доступной для широкого круга бизнес-пользователей. Ожидается, что продажи Windows 365 Link начнутся в начале 2025 года.

Этот продукт, безусловно, найдет свою аудиторию среди тех, кто ищет эффективные и экономичные решения для работы с корпоративными приложениями и данными в облаке, сохраняя при этом мобильность и легкость управления.