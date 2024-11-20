Хотя Microsoft запускает новые проекты и улучшает существующие модели, есть мнение, что их подход больше направлен на конкуренцию, чем на предоставление ценности пользователям.

Компания Microsoft столкнулась с обратной реакцией в отношении своих усилий по созданию Copilot. Инсайдеры считают, что этот подход ориентирован больше на конкуренцию, чем на предоставление ценности. В то время как компания продолжает активно разрабатывать технологии искусственного интеллекта и запускать новые проекты, ее инструмент Copilot стал популярным ассистентом, который помогает пользователям автоматизировать свои рабочие процессы.



Вместе с тем, Microsoft прилагает усилия, чтобы сделать Copilot центральной частью своих основных продуктов и улучшить пользовательский опыт. Это позволило компании достичь рекордной рыночной капитализации в 3 триллиона долларов, что привлекло внимание технологического сообщества. Однако даже внутри компании сохраняется мнение о том, что Microsoft слишком сильно фокусируется на продвижении искусственного интеллекта за счет других приоритетов.