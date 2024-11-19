Часы оснащены сенсорной системой Xuanji, которая может обеспечить 24-часовой непрерывный мониторинг артериального давления.

Гипертония, известная как «тихий убийца», которая влияет на здоровье сотен миллионов людей во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от гипертонии страдают 1 из 4 мужчин и каждая пятая женщина, что составляет более миллиарда человек. Гипертония является одной из основных причин преждевременной смертности во всем мире. Она может привести к серьёзным осложнениям, если не контролировать уровень артериального давления. К таким осложнениям относятся сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда, сердечную недостаточность и внезапную смерть. Кроме того, гипертония может вызвать инсульт, повреждение почек, приводящее к почечной недостаточности, и даже негативно повлиять на зрение.

Традиционные методы измерения артериального давления имеют несколько ограничений. Электронные тонометры не могут осуществлять мониторинг во время сна, а профессиональные медицинские амбулаторные регистраторы артериального давления, хотя и предоставляют данные непрерывного мониторинга, часто бывают громоздкими и неудобными для использования в повседневной жизни. Эти устройства могут вызвать дискомфорт при ношении и даже беспокоить во время ночного сна и влиять на качество сна. И сегодня официальный аккаунт Huawei опубликовал пост, объявляющий, что Huawei WATCH D2 официально дебютирует 26 ноября. В этом контексте появление Huawei WATCH D2 может стать значительным шагом вперед в профилактике, диагностике и лечении гипертонии. Эти новые умные часы оснащены революционной технологией динамического мониторинга артериального давления и имеют тонкий и лёгкий дизайн, что делает их комфортными для ношения как обычные часы.

Huawei WATCH D2 оснащены сенсорной системой Xuanji, которая обеспечивает 24-часовой непрерывный мониторинг артериального давления. Амбулаторный мониторинг артериального давления (СМАД) является «золотым стандартом» диагностики гипертонии и оценки эффекта его снижения. Он позволяет выполнять несколько измерений артериального давления через определенные промежутки времени, охватывая изменения давления в течение дня и ночи, чтобы получить более полное представление об его колебаниях. Huawei WATCH D2 успешно прошли семь глобальных сертификаций медицинского оборудования, включая регистрацию медицинского устройства класса II Управления по контролю за продуктами и лекарствами Китая и сертификацию медицинского устройства ЕС CE MDR. Это гарантирует, что устройства соответствуют высоким стандартам безопасности и точности.