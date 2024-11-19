Представлены очередные игровые смартфоны Asus на Snapdragon 8 Elite

Компания Asus продолжает выпускать игровые устройства разных типов серии ROG. Новыми её представителями стали смартфоны на последнем процессоре Snapdragon 8 Elite. Также здесь есть экраны с повышенной частотой обновления и прочие улучшенные характеристики.

ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro обладают экранами AMOLED размером 6,78 дюйма с разрешением FHD+ и пиковой яркостью до 2500 нит. Поскольку устройства ориентированы на геймеров, частота достигает 185 Гц. Её можно активировать через Game Genie, но только в определённых играх. Кроме того, ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro получили дополнительный экран AniMe Vision на задней панели. Это сеть мини-светодиодов, позволяющая настроить внешний вид смартфона.

Базовая модель имеет 85 светодиодов, тогда как версия Pro получила разом 648 светодиодов. ROG Phone 9 поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ хранилища UFS 4.0. У ROG Phone 9 Pro — до 16 ГБ и 1 ТБ. Есть версия Asus ROG Phone 9 Pro Edition с 24 ГБ памяти и 1 ТБ хранилища.

Asus продолжает улучшать системы охлаждения своих устройств. В новых моделях добавлен увеличенный на 57 % графитовый слой и испарительный отсек для снижения температуры Snapdragon 8 Elite. Батарея ёмкостью 5800 мАч обеспечивает более четырёх часов интенсивной игры. После 1000 циклов зарядки она сохраняет 80 % своей ёмкости. Зарядка осуществляется через провод мощностью 65 Вт, а беспроводная зарядка поддерживает до 15 Вт.

Оба смартфона получили камеру 50 Мп на сенсоре Sony Lytia 700 (1/1,56 дюйма), сверхширокоугольную камеру 13 Мп и макрообъектив 5 Мп в базовой модели. Версия Pro дополнительно имеет телефотообъектив 32 Мп (1/3 дюйма). Спереди установлена камера 32 Мп. Есть разъём для наушников, что является редкостью для флагманов.

Предзаказы на ROG Phone 9 и 9 Pro уже открыты. Поставки для покупателей из Тайваня, Гонконга и материкового Китая начнутся в среду. Покупателям в США придётся подождать до января, а в Европе продажи стартуют в декабре.