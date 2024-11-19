Asus Zenbook Duo предложит два экрана и ещё не выпущенный процессор

Ноутбуки с двумя экранами временами мелькают на выставках электроники, но повсеместного распространения они не получили. Пару лет назад такие продукты показывали Lenovo и Asus, но с тех пор о них ничего не было слышно.

Теперь утечка от магазина Gear-up.me из ОАЭ рассказывает, что Asus готовит новое предложение. Ноутбук содержит два 14-дюймовых экрана OLED и процессор Intel. Процессор настолько новый, что ещё не был официально анонсирован. Стоить этот ноутбук будет недёшево.

Модель Asus UX8406CA выглядит как обновлённая версия существующего Zenbook Duo. Конфигурация похожая, как и корпус. Два 14-дюймовых сенсорных экрана OLED расположены на месте клавиатуры. Ноутбук можно использовать в обычном режиме с сенсорной клавиатурой или поставить на встроенную подставку. Тогда экраны будут расположены вертикально или горизонтально. Беспроводная клавиатура/трекпад и стилус продаются отдельно.

Работает устройство на процессоре Intel Core Ultra 9 U9-285H. Это чип из линейки Ultra Series 2 Arrow Lake-H, который ещё не был официально анонсирован. Intel планирует анонс на первый квартал 2025 года. Не исключено, что ритейлер мог ошибиться со спецификацией, и речь идёт о процессоре U-285HX. В списке указано, что процессор 24-ядерный.

Среди других характеристик: 32 ГБ памяти, корпус из магниевого сплава и вес 1,63 кг (примерно столько же, сколько весит последний Zenbook Duo). Установлен SSD и графика Intel Arc, скорее всего, интегрированная.

Стоимость этого неоднозначного устройства составляет около $3781. Это более чем в два раза дороже, чем начальная цена текущей модели.

Если это действительно обновлённая версия Zenbook Duo 2024 года, стоимость выглядит слишком завышенной. Ждать вряд ли придётся долго, поскольку анонса можно ожидать на выставке CES в начале января.