Сверхбольшая частота ядра достигает 4,32 ГГц и сочетается с более мощным графическим процессором Adreno и Hexagon NPU.

Компания Asus скоро представит новую серию смартфонов ROG 9. И накануне запуска AnTuTu заранее официально анонсировал превосходные результаты работы и конфигурацию ядра ROG 9 Pro. Данный смартфон сумел набрать 3121390 баллов, что, несомненно, установило новый стандарт производительности на современном рынке мобильных устройств. ROG Phone 9 Pro оснащён мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который является значительным обновлением по сравнению с предыдущими моделями. Этот процессор обеспечивает сверхвысокую частоту ядра и сочетается с мощным графическим процессором Adreno и Hexagon NPU, что существенно повышает вычислительную мощность искусственного интеллекта. Кроме того, смартфон обладает 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего пространства. Эти конфигурации позволили ROG Phone 9 Pro получить впечатляющую оценку в тестах AnTuTu.





А для того, чтобы полностью раскрыть потенциал этого топового оборудования, в серии ROG 9 были приложены большие усилия по оптимизации системы охлаждения и программного обеспечения. Смартфон использует материал рассеивания тепла большей площади и более научный архитектурный дизайн, а также дополнительно оптимизированный режим X, чтобы гарантировать стабильную работу телефона даже в играх с высокой интенсивностью. Смартфон оснащен инновационным дополнительным дисплеем на задней панели, который модернизирует технологию матричного экрана со световым дисплеем. Количество лампочек значительно увеличилось, и впервые были представлены красные лампочки, позволяющие телефону отображать более красочную анимацию узоров. Пользователи могут даже испытать классические игры в пиксельном стиле на матричном экране со светлой подсветкой, ощутив идеальное сочетание ретро и современности.

Главный экран ROG Phone 9 Pro представляет собой 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с переменной частотой кадров до 185 Гц, разрешением 2400 x 1080 и пиковой яркостью HDR 2500 нит. ROG Phone 9 Pro обладает аккумулятором на 5800 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки через USB-C мощностью до 65 Вт. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Камера смартфона также была обновлена: 50 МП основная камера f/1.9 с матрицей формата 1/1,56 дюйма, 13 МП ультраширокоугольная камера и 5 МП макрокамера. Кроме того, смартфон оснащён 32 МП селфи-камерой. Функции искусственного интеллекта в серии ROG 9 были полностью обновлены. Они расширились от игровой области до камер, работы и других аспектов, стремясь ещё больше повысить конкурентоспособность. Смартфон может использовать ИИ для перевода звонков, создания транскриптов, генерирования фоновых изображений, распознавания объектов с помощью камеры и масштабирования игр до более высокого разрешения.