Однако, стоит отметить, что для подключения второго монитора, необходимо будет закрыть крышку устройства

В конце 2023 года компания Apple выпустила обновленное семейство ноутбуков MacBook Pro с процессорами M3, M3 Pro и M3 Max. Это стало сигналом о скором обновлении более массовых продуктов компании. Как и ожидалось, сегодня Apple представила новую линейку ноутбуков MacBook Air 2024 года с процессорами M3. 15-дюймовая модель оснащена стандартными процессорами M3, хотя 13-дюймовые модели продолжают использовать M2, но им доступно обновление до M3.

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По информации от Apple, процессор M3 на 60 процентов быстрее, чем предыдущий MacBook Air M1, который первым воспользовался технологией Apple Silicon. Компания по-прежнему вспоминает прошлое с процессорами Intel, утверждая, что новые системы до 13 раз мощнее, чем старые MacBook Air, оснащенные процессорами Core. Apple надеется, что это настолько увлекательное предложение, что пользователи сделают решительный шаг и перейдут на мощность M3.

При покупке устройства с M3, пользователь получает 8-ядерный процессор, 10-ядерный графический процессор. Однако, как обычно для Apple, базовые модели имеют всего 8 ГБ унифицированной памяти. Неудивительно, что даже базовая модель MacBook Pro M3 от Apple оснащена только 8 ГБ памяти.

Apple также рекламирует свою новую 16-ядерную нейронную систему, которая улучшает производительность искусственного интеллекта на ноутбуках. Это оборудование может существенно повысить работу искусственного интеллекта как в macOS, так и в сторонних приложениях.

Вполне значительное обновление коснулось также поддержки дисплея. Предыдущие процессоры Apple M1 и M2 поддерживали только один внешний дисплей, что сильно ограничивало возможности использования. Теперь же новый процессор M3 в MacBook Air поддерживает до двух внешних дисплеев при закрытой крышке ноутбука. При открытой крышке MacBook Air M3 поддерживает один внешний дисплей с разрешением до 6К и частотой обновления 60 Гц. При закрытой крышке вы можете подключить два внешних дисплея с разрешением до 5К и частотой обновления 60 Гц.