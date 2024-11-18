Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Новая технология телеобъективов Samsung обещает уменьшить выступы камер
Смартфоны могут стать ещё тоньше прежнего

Любителей изящных мобильных устройств, которых раздражают постоянно увеличивающиеся выступы камер на современных смартфонах, скоро могут получить решение этой проблемы. Компания Samsung представила ALoP (All Lenses on Prism) — технологию следующего поколения для камер телефото. Она нацелена на замену традиционных складных зум-систем в будущих смартфонах. Инновация дебютирует на выставке CES 2025.

В отличие от традиционных складных камер телефото, ALoP размещает линзы непосредственно на призме, а не между призмой и сенсором. Samsung утверждает, что это структурное улучшение не только увеличивает яркость и минимизирует шум, но и сокращает высоту и длину модуля.

Инновационный оптический дизайн ALoP включает диафрагму f/2,58 с фокусным расстоянием 80 мм. В отличие от традиционных складных камер, ALoP размещает линзу перед призмой. Это позволяет использовать более широкую диафрагму для съёмки портретов с низким уровнем шума, даже при плохом освещении.

Этот дизайн позволяет уменьшить длину модуля на 22% по сравнению с обычными складными оптиками. Кроме того, ALoP достигает заметно тонкого профиля, благодаря использованию поверхности призм с наклоном 40˚ и наклонной сборки сенсора на 10˚. Эти компактные размеры создают условия для уменьшения выступов камеры и более изящных смартфонов.

Пользователи могут рассчитывать на более чёткие ночные снимки с низким уровнем шума, при этом не сталкиваясь с громоздким выступом камеры. Кроме того, технология камеры Samsung ISOCELL ALoP улучшает общую эстетику смартфонов. Эта инновация обещает более чистый дизайн с привычными круглыми линзами, а не с нарушающими гармонию прямоугольными призмами, как в традиционных складных оптиках.

Неизвестно, когда эта технология появится в смартфонах. Маловероятно, что это  случится в Galaxy S25 Ultra.

#смартфоны #samsung #камеры
Источник: phonearena.com
+
Написать комментарий (0)
Китайские производители памяти продают DDR4 на 50% дешевле южнокорейских конкурентов
Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака Color Booster Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
5
Чат-бот Gemini впервые проявил агрессию к пользователю
11
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
+
Российские вооружённые силы сумели освободить новые территории в Курской области
+
Обновлённый вариант Cadillac XT6 показали на выставке Auto Guangzhou
+
Российские подразделения сумели выбить силы ВСУ из комбикормового завода на востоке Купянска
+
Евросоюз готов к зиме - прекращение поставок газа из России не повлияет на стабильность
5
Sollers запускает производство 6-ступенчатых автоматов на Заволжском моторном заводе
3
Ракеты «Оникс» прорывают заслоны ПРО и ставят Patriot вне игры
+
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
6
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
20
"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут дотянуться ракеты ATACMS украинских ВС
1
Новый китайский истребитель-невидимка собирается пролететь «до самого космоса»
+
Porsche 911 GT3 RS MR создан для получения максимального удовольствия от вождения
2
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 и S25 Slim
+
Водитель мусоровоза нашел на свалке рабочий ПК с Ryzen Threadripper 3960X и GeForce RTX 2080 Ti
6
Батарея глобальной версии Realme GT 7 Pro на 700 мАч меньше, чем у китайской версии
+
Бесплатная спутниковая связь в iPhone 14
1
Водитель мусоровоза обнаружил рабочий ПК с топовым железом — Threadripper и RTX 2080 Ti
6
Водитель мусоровоза нашел ПК на базе AMD Ryzen Threadripper 3960X и RTX 2080 Ti
2

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
31
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
44
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
28
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
41
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
20
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
9
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
12
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
25
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 10
4

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
20:59
Ответ из будущего: а зря!))
Отсутствие гиперпоточности не помешало Core Ultra 9 285 превзойти Core i9-14900 на 16%
Валерий Агапов
20:54
Растёшь. Талантливо. Молоток. Будь добрее и люди к тебе потянутся. реклама двигатель торговли, а сейчас весь мир это торговля и война. И Компы.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
cibershot
20:51
Пистопол, этому видео уже 1 год
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
lion77815
20:51
короче, играйте в шашки
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
Александр Ломакин
20:43
Ну у нас так - у кого больше тачка тот и прав:(
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
sdfwer789
20:42
у самурая нет цели, есть только путь
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 10
Andrey Modin
20:42
Ну, фризы это фирменная фишка всех сталкеров. Даже на современном железе фризит)
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
Sepbly Sulim
20:40
🤓🤓🤓
Приложение ChatGPT для ПК на Windows теперь доступно всем
Валерий Агапов
20:39
"усилия Центробанка РФ по противодействию инфляции" ЦБ противодействует развитию промышленности РФ повышая % за кредит предприятиям. и отсасывая деньги в банки через высокий % депозита . . Банковский...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
Dzhereli
20:39
А у нас под видом сыра фальсификат толкают и уничтожают колхозы.
Лучший сыр в мире 2024 года - португальский, опередивший почти 4800 конкурентов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем