Любителей изящных мобильных устройств, которых раздражают постоянно увеличивающиеся выступы камер на современных смартфонах, скоро могут получить решение этой проблемы. Компания Samsung представила ALoP (All Lenses on Prism) — технологию следующего поколения для камер телефото. Она нацелена на замену традиционных складных зум-систем в будущих смартфонах. Инновация дебютирует на выставке CES 2025.
В отличие от традиционных складных камер телефото, ALoP размещает линзы непосредственно на призме, а не между призмой и сенсором. Samsung утверждает, что это структурное улучшение не только увеличивает яркость и минимизирует шум, но и сокращает высоту и длину модуля.
Инновационный оптический дизайн ALoP включает диафрагму f/2,58 с фокусным расстоянием 80 мм. В отличие от традиционных складных камер, ALoP размещает линзу перед призмой. Это позволяет использовать более широкую диафрагму для съёмки портретов с низким уровнем шума, даже при плохом освещении.
Этот дизайн позволяет уменьшить длину модуля на 22% по сравнению с обычными складными оптиками. Кроме того, ALoP достигает заметно тонкого профиля, благодаря использованию поверхности призм с наклоном 40˚ и наклонной сборки сенсора на 10˚. Эти компактные размеры создают условия для уменьшения выступов камеры и более изящных смартфонов.
Пользователи могут рассчитывать на более чёткие ночные снимки с низким уровнем шума, при этом не сталкиваясь с громоздким выступом камеры. Кроме того, технология камеры Samsung ISOCELL ALoP улучшает общую эстетику смартфонов. Эта инновация обещает более чистый дизайн с привычными круглыми линзами, а не с нарушающими гармонию прямоугольными призмами, как в традиционных складных оптиках.
Неизвестно, когда эта технология появится в смартфонах. Маловероятно, что это случится в Galaxy S25 Ultra.