Смартфоны могут стать ещё тоньше прежнего

Любителей изящных мобильных устройств, которых раздражают постоянно увеличивающиеся выступы камер на современных смартфонах, скоро могут получить решение этой проблемы. Компания Samsung представила ALoP (All Lenses on Prism) — технологию следующего поколения для камер телефото. Она нацелена на замену традиционных складных зум-систем в будущих смартфонах. Инновация дебютирует на выставке CES 2025.

В отличие от традиционных складных камер телефото, ALoP размещает линзы непосредственно на призме, а не между призмой и сенсором. Samsung утверждает, что это структурное улучшение не только увеличивает яркость и минимизирует шум, но и сокращает высоту и длину модуля.

Инновационный оптический дизайн ALoP включает диафрагму f/2,58 с фокусным расстоянием 80 мм. В отличие от традиционных складных камер, ALoP размещает линзу перед призмой. Это позволяет использовать более широкую диафрагму для съёмки портретов с низким уровнем шума, даже при плохом освещении.

Этот дизайн позволяет уменьшить длину модуля на 22% по сравнению с обычными складными оптиками. Кроме того, ALoP достигает заметно тонкого профиля, благодаря использованию поверхности призм с наклоном 40˚ и наклонной сборки сенсора на 10˚. Эти компактные размеры создают условия для уменьшения выступов камеры и более изящных смартфонов.

Пользователи могут рассчитывать на более чёткие ночные снимки с низким уровнем шума, при этом не сталкиваясь с громоздким выступом камеры. Кроме того, технология камеры Samsung ISOCELL ALoP улучшает общую эстетику смартфонов. Эта инновация обещает более чистый дизайн с привычными круглыми линзами, а не с нарушающими гармонию прямоугольными призмами, как в традиционных складных оптиках.

Неизвестно, когда эта технология появится в смартфонах. Маловероятно, что это случится в Galaxy S25 Ultra.