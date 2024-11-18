Intel выпустит видеокарты нового поколения первой

Релиз дискретных видеокарт Intel Arc Battlemage и сроки их выпуска постоянно менялись по мере приближения к концу года. Согласно предыдущим слухам, новые видеокарты Intel для настольных ПК должны были анонсировать в ноябре, примерно к распродажам в «Чёрную пятницу».

Однако один из известных инсайдеров теперь утверждает, что видеокарты Battlemage нового поколения должны появиться в декабре. Эти данные подкрепляются якобы «официальным тизером» от Intel.

Эти сведения указывают на то, что либо выпуск Battlemage был перенесён с ноября на декабрь, либо Intel изначально планировала релиз в декабре. Поскольку компания намерена представить свои видеокарты Xe2 до конца года, она может стараться опередить Nvidia и AMD. Это может дать ей время для активного продвижения своих продуктов.

Кроме Battlemage, инсайдер раскрыл информацию о разработке следующего поколения графических чипов Intel Xe3 Celestial. Они будут интегрированы с будущими мобильными процессорами Panther Lake. Линейка видеокарт Intel обещает быть обширной, но многое будет зависеть от успеха Battlemage. Если карты оправдают ожидания, Intel может продолжить разработку следующих поколений. При этом компания заявила, что сосредоточится на интегрированных графических решениях для своих систем на чипе. Это может стать основной нишей для Xe3, если они не выйдут в виде дискретных видеокарт.

Intel Battlemage основаны на техпроцессе TSMC 4 нм, с конфигурацией до 32 ядер Xe2, до 16 ГБ памяти и 256-битной шиной. В сети появились утечки, касающиеся чипов BMG-G21, BMG-G10 и BMG-31.

Конкурирующие карты Nvidia RTX 50 Blackwell и AMD RDNA 4 ждут в январе 2025 года.