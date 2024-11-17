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Разгон М
Новая линейка AMD - переименование, переработка и особенности процессоров
AMD готовит новую линейку процессоров для 2025 года, включающую переименованные модели, такие как Ryzen 7 255H и 265H. Эти чипы основаны на существующих версиях, но отличаются наличием или отсутствием блока NPU, что влияет на их возможности работы с ИИ. Новый подход компании сочетает переработку старых кристаллов и ориентацию на разные категории пользователей.

AMD планирует представить не только Ryzen 7 255H, но и его «соседа» по линейке — Ryzen 7 265H. Интересно, что последний будет фактически копией более мощного Ryzen 7 8845H. Это значит, что блок NPU, отвечающий за работу с ИИ, у Ryzen 7 265H сохранится.

Несмотря на это, производительность блока NPU в данных процессорах ограничивается 16 TOPS (триллионов операций в секунду). Это было впечатляющим показателем до появления новых решений, таких как Ryzen AI 300 и Core Ultra 200V, но для категории Copilot+ PC этого явно недостаточно.

Использование частично поврежденных кристаллов — распространенная практика в полупроводниковой индустрии. Это позволяет производителям снизить количество брака и предложить доступные решения на рынке. Ryzen 7 255H, вероятно, является примером такого подхода. Процессоры с отключенными блоками NPU предназначены для менее требовательных задач, где высокая вычислительная мощность для ИИ не является приоритетом.

Переименование процессоров и их адаптация для новых линеек вызывают интерес как у экспертов, так и у обычных пользователей. С одной стороны, это дает возможность приобрести современное решение по более доступной цене. С другой стороны, отсутствие блока NPU в некоторых моделях может стать ограничением для тех, кто рассчитывает на интеграцию ИИ в повседневные задачи.

Кроме того, такой подход позволяет AMD удерживать конкурентоспособность на фоне Intel, которая также активно использует схему переименования и переработки своих процессоров.


#amd #intel
3
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Только в 2-х играх из 45-ти Core Ultra 9 285K оказался лучше Ryzen 7 9800X3D
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