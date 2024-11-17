Компания не считает процессоры AMD "X3D" успешными, так как их аудитория слишком ограничена.

Компания Intel подтвердила свои планы по разработке плиточного кэша, который будет аналогичен 3D V-Cache от AMD, но не для сегмента настольных игровых компьютеров. Они утверждают, что не зависят от успеха процессоров AMD с 3D V-Cache, так как их целевая аудитория ограничена. Они все же намерены представить выделенные плитки кэша для использования в рабочих станциях и серверах.

Процессоры AMD с выделенным 3D V-Cache, такие как Ryzen 7 9800X3D, получили высокий спрос и были успешно проданы через крупные розничные магазины. Основная причина такого успеха - улучшенная производительность благодаря дополнительному кэшу. Intel не собирается выпускать аналогичные процессоры для настольных ПК в ближайшем будущем, поскольку считает, что у них минимальная целевая аудитория.

Менеджер по техническим коммуникациям Intel, Флориан Майслингер, заявил, что процессоры AMD с 3D V-Cache предназначены для геймеров и имеют свои недостатки и компромиссы. Он отметил, что Intel понимает, что такая технология может быть полезна геймерам, но они хотят улучшить ее и идти по своему пути, чтобы достичь лучших результатов.