Самой топовой конфигурацией может стать батарея на 7000 мА*ч с зарядкой мощностью 80 Вт.

В последнее время индустрия смартфонов переживает значительные изменения, особенно когда речь идёт о времени автономной работы и ёмкости аккумуляторов. Недавняя информация, опубликованная известным инсайдером Digital Chat Station, раскрывает характеристики будущих смартфонов, где акцент смещается в сторону сверхбольшой ёмкости аккумуляторов и улучшенной автономности. Согласно новостям, шесть новых моделей от различных суббрендов будут оснащены аккумуляторами с впечатляющими характеристиками: 6100 мА*ч ± 120 Вт; 6200 мА*ч ± 100 Вт; 6300 мА*ч ± 80 Вт; 6500 мА*ч ± 90 Вт; 6000 мА*ч ± 120 Вт + 50 Вт и 7000 мА*ч ± 80 Вт. Эти цифры указывают на то, что производители активно работают над популяризацией аккумуляторов сверхбольшой ёмкости. В скором времени аккумуляторы ёмкостью 6000 мА*ч и выше станут стандартными для новых смартфонов.

Четыре наиболее влиятельных суббренда на текущий момент — Redmi, OnePlus, Realme и iQOO — вероятно, будут среди тех, кто представит свои новые модели с данными комбинациями. Среди них будут серии, такие как Redmi K80, iQOO Neo 10, OnePlus Ace 5, Realme GT Neo 7 и Redmi Turbo 4, которые планируются к выпуску в 2024 году. До появления этих новых моделей, уже есть смартфоны, которые отличаются своей автономностью. Например, по данным Tom's Guide, в 2024 году лидерами по времени автономной работы являются: Asus ROG Phone 8 Pro: 18 часов 48 минут, OnePlus 12R: 18 часов 42 минуты и Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18 часов 32 минуты.