Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Новые модели смартфонов от Redmi, OnePlus, iQOO и других получат аккумуляторы ёмкостью 6000 мА*ч+
Самой топовой конфигурацией может стать батарея на 7000 мА*ч с зарядкой мощностью 80 Вт.

В последнее время индустрия смартфонов переживает значительные изменения, особенно когда речь идёт о времени автономной работы и ёмкости аккумуляторов. Недавняя информация, опубликованная известным инсайдером Digital Chat Station, раскрывает характеристики будущих смартфонов, где акцент смещается в сторону сверхбольшой ёмкости аккумуляторов и улучшенной автономности. Согласно новостям, шесть новых моделей от различных суббрендов будут оснащены аккумуляторами с впечатляющими характеристиками: 6100 мА*ч ± 120 Вт; 6200 мА*ч ± 100 Вт; 6300 мА*ч ± 80 Вт; 6500 мА*ч ± 90 Вт; 6000 мА*ч ± 120 Вт + 50 Вт и 7000 мА*ч ± 80 Вт. Эти цифры указывают на то, что производители активно работают над популяризацией аккумуляторов сверхбольшой ёмкости. В скором времени аккумуляторы ёмкостью 6000 мА*ч и выше станут стандартными для новых смартфонов.

Четыре наиболее влиятельных суббренда на текущий момент — Redmi, OnePlus, Realme и iQOO — вероятно, будут среди тех, кто представит свои новые модели с данными комбинациями. Среди них будут серии, такие как Redmi K80, iQOO Neo 10, OnePlus Ace 5, Realme GT Neo 7 и Redmi Turbo 4, которые планируются к выпуску в 2024 году. До появления этих новых моделей, уже есть смартфоны, которые отличаются своей автономностью. Например, по данным Tom's Guide, в 2024 году лидерами по времени автономной работы являются: Asus ROG Phone 8 Pro: 18 часов 48 минут, OnePlus 12R: 18 часов 42 минуты и Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18 часов 32 минуты.

#xiaomi #смартфон #смартфон 2024 #oneplus #realme #redmi #poco #iqoo #смартфоны 2024 #аккумуляторная батарея
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi планирует выпустить очки с искусственным интеллектом в 2025 году
Глобальные версии смартфонов серии OPPO Find X8 на базе MediaTek Dimensity 9400 представят 21 ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
12
OnePlus 13 получает функцию «макросъемки» с обновлением программного обеспечения
+
Появилось первое фото внутреннего пространства кабины Су-57 в экспортном исполнении
4
В США представили мощную пусковую установку, способную запускать в 4 раза больше ракет, чем HIMARS
2
БАЗ-S36А11 — новый полностью российский тягач, прошел обкатку и готовится к финальным испытаниям
+
Анализ текущего состояния криптовалютного рынка: мемкоины взлетают, а альткоины остаются в тени
+
Ryzen 5 5600, Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7500F показали практически одинаковый FPS в играх
8
Су-75 с новыми технологиями ИИ и улучшенной малозаметностью скоро поступит в производство
4
Российские инженеры создали коптер-перехватчик с огнеметом для борьбы с дронами
1
Noise представила наушники-вкладыши Buds Trooper TWS с низкой задержкой
+
В трилогии Definitive Edition используется текстура из GTA 6
+
Поставки вооружений для Украины из Германии могут быть заморожены до проведения выборов
+
Глобальная версия смартфона OnePlus 13 будет иметь максимальную конфигурацию с памятью 16 + 512Гб
+
Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 получат технологию Scalable Matrix Extension от ARM
5
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 4080 Super Half-Life Edition
2
FM-радио появится в Android Auto в следующем обновлении
+
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа «Разворот на форсаже»
+
Realme C75 прошел сертификацию FCC с аккумулятором на 5660 мАч
+
Камский автозавод теряет лидерство в продажах на российском рынке
+
FT: ВСУ хотят добиться крупного успеха в сражениях с войсками РФ до инаугурации Трампа 20 января
4

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
11
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
70
Небольшой тест вентилятора Zalman ZM-AF120 Black
2
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
99
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
8
Half-Life 3 - о пути к релизу
9
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
18
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
74
Обзор культовой серии игр Peggle и ее духовных наследников: от дружбы с Blizzard и Valve до забвения
2
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
7

Сейчас обсуждают

Zeb_Joker
17:24
Его только ближайшие года 2-3 будут патчами лечить постоянно, раньше даже нет смыла ставить. Киберпанк не даст соврать. Хотя где Киберпанк и где ждалкер...
Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl для многих оказались сюрпризом
Nvidia&Intel Hater
17:16
Дебил тут один ты -обоссаный петух фельдшер,которого чмырят все и обоссывают все.Мне до Ворворта вообще перепендикулярно.ну а на тебя традиционно поссал,ты привыкший уже,конч местный фельдшерок.Завзят...
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
FelsheR-молодец
17:15
Так ведь можно и не дожить.
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
Руслан
17:14
Кто не даёт актуальные новости писать? Ума хватает только говнокомент оставить. Я первый раз подобное читаю. Может хватит в инете жить, выйди на улицу проветрись
MBDA анонсировала новую ракету SM40 Exocet для подводных лодок с удвоенной дальностью стрельбы
Алексей Сарапулов
17:10
Оставайся дурой, Гатар)
В Иркутской области построят первую АЭС в Восточной Сибири
FelsheR-молодец
17:08
Может добра в нагрузку дадут!)
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
Vadim Iljin
17:06
после того как соньки порубили свои эксклюзивы и перегнали на ПК удивляться нечему! Я 5 лет назад купил плойку PS4 ТОЛЬКО ради эксклюзивных игр - сейчас они , за исключением парочки ВСЕ есть н...
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
FelsheR-молодец
17:02
Только ты эти 7950X3D + 7900XTX со времен ам4 тут выставляешь, клоун! С сайта крутильщиков компов любой может! Своего у тебя нет и не будет - мечтай пустышка дальше. Дебилов типа nvidia&Intel hater те...
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
klopcha
17:01
Еще зависит от программистов. На почте вот видимо свои детишки писали за миллионы миллионов, тормозит тоже.
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
Юрий Петрович
17:00
Тоже на параде на Красной площади хочешь поучаствовать?
FT: ВСУ хотят добиться крупного успеха в сражениях с войсками РФ до инаугурации Трампа 20 января
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем