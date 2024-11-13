Список не является официальным и полным, поэтому может как быть дополнен другими устройствами, либо наоборот из него могут исчезнуть некоторые модели

Новая оболочка HyperOS 2.0 должна стать большим шагом вперед, предлагая пользователям ряд новых мощных функций и улучшений для плавной и производительной работы на устройствах Xiaomi. HyperOS 2.0 предлагает три ключевых нововведения: HyperCore, HyperConnect и HyperAI, а также ряд функций искусственного интеллекта, таких как экран блокировки на базе ИИ, а также новый вид рабочего стола, 3D-систему погоды в реальном времени, динамические эффекты на экранах и многое другое.

Новейшее программное обеспечение HyperOS 2.0 может многое предложить владельцам устройств, заставляя пользователей Xioami как можно скорее перейти на обновленное ПО. Однако не всем устройствам Xiaomi повезло. Обновление HyperOS 2.0 будет выпущено для некоторых устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые перечислены ниже, вместе с ожидаемыми сроками выпуска.

Оболочка HyperOS 2.0 была впервые представлена вместе с новой флагманской серией Xiaomi 15 в прошлом месяце в Китае, и она еще не вышла на мировые просторы. Поэтому официальный список подходящих устройств для других регионов пока не опубликован. Однако, основываясь на прошлых выпусках Xiaomi и существующей политике в отношении программного обеспечения, можно без труда составить список устройств Xiaomi, которые наверняка могут рассчитывать на обновление HyperOS 2.0.

Xiaomi: серии Xiaomi 11, Xiaomi 12, планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, серии Xiaomi 13 и Xiaomi 14, Xiaomi MIX Fold 2, линейка смартфонов Xiaomi Civi 2 и планшеты Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi Pad 6 Max 14 и Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.

Redmi: серии Redmi K50, Redmi K60, Redmi K70, Redmi Turbo 3, Redmi Note 14, Redmi Note 12, Redmi Note 12R, Redmi Note 13, Redmi 12, Redmi 13R, Redmi 13C 5G, Redmi 14R 5G, Redmi 14C и планшеты Redmi Pad Pro, Redmi Pad Pro 5G и Redmi Pad SE.

Poco: смартфоны линеек Poco F, начиная с Poco F4 до Poco F6, Poco M5, Poco M4 5G, линейка Poco M6, Poco X4 GT Pro, Poco X4 GT, а также Poco X5 и Poco X6 5G, Poco C75, Poco C55 и Poco Pad.

Стоит отметить, что это не официальный список, и он будет обновлен после глобального выпуска оболочки HyperOS 2. Если вашего устройства нет в списке, то не стоит отчаиваться, а нужно подождать официального списка, прежде чем бежать в магазин и покупать себе новый смартфон от Xiaomi.

На данный момент компания Xiaomi официально не объявила о глобальном плане развертывания HyperOS 2. Однако, согласно просочившемуся графику, опубликованному XiaomiTime, смартфоны Xiaomi 13T Pro и Xiaomi 14 будут обновлены до HyperOS 2 уже до конца текущего года.

К концу первого квартала 2025 года обновление должны получить следующие устройства: Xiaomi 14 Ultra, Redmi Note 13, Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 NFC, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13T, Poco X6 Pro 5G и еще несколько устройств компании предыдущего и текущего поколений.

Более подробный список устройств можно посмотреть, пройдя по данной ссылке.