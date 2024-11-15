Microsoft не перестанет выпускать Xbox

В интервью изданию Rolling Stone глава подразделения Microsoft Xbox Фил Спенсер прокомментировал будущее рынка игровых консолей. По его словам, у разных консолей разные перспективы. «Мы любим наших пользователей», — добавил Фил Спенсер, — «но если говорить о продолжении расширения и росте Xbox, то речь идёт о ПК, облаке и о том, чтобы сделать наши игры доступными в большем количестве мест».

Тем не менее, Фил Спенсер не сомневается, что в будущем компания выпустит новые консоли и устройства. По его словам, они пытаются расширить концепцию того, что значит Xbox, и достичь успеха с несколькими устройствами. Это может намекать на портативную систему, которая была официально подтверждена на этой неделе.

Когда его спросили о промежуточном обновлении систем, таких как недавно выпущенная PlayStation 5 Pro, глава Xbox сделал несколько интересных заявлений. Из них можно сделать вывод, что в Microsoft такие обновления не считают нужными, и что в будущем компания может подойти к разработке оборудования по-другому, чем раньше. Компания думает о «железе», которое может создать уникальную ценность для игроков и разработчиков на своей платформе, и не видит необходимости в выпуске консоли в середине поколения ради собственной выгоды.

В наши дни стало сложнее продемонстрировать преимущества системы, как PS5 Pro. Отдача от них сокращается, поскольку производительность уже достаточно высокая и прирост с каждым новым поколением меньше прежнего.

Как и чуть ли не во всех остальных сферах, надежды возлагаются на искусственный интеллект. Машинное обучение вошло в мир игровых консолей с PlayStation Spectral Super Resolution и наверняка будет занимать всё больше места.