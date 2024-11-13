Пропускная способность памяти может ограничивать возможности PS56 Pro

В последнем эпизоде еженедельного подкаста издание Digital Foundry прокомментировало характеристики системы PlayStation 5 Pro. Было сказано, что на данный момент улучшения производительности в играх, которые не получили обновление для PS5 Pro Enhanced, составляют лишь 30-35% вместо обещанных 45%. Ещё неясно, предоставляет ли Game Boost все функции и производительность системы. Это маловероятно, учитывая, что Xbox Series X, оснащённый аппаратным обеспечением AMD, как и консоли Sony, полностью использует мощность GPU с использованием аналогичного режима совместимости.

Есть большая вероятность, что улучшения ограничены пропускной способностью памяти. Это напоминает ситуацию с PlayStation 4 Pro. Там обновление GPU на 45% по сравнению с базовой моделью сопровождалось лишь 28%-м улучшением пропускной способности памяти. Дисбаланс был ещё более заметным в системе обновления предыдущего поколения. Она не могла обеспечить разрешение 4K в играх, даже несмотря на то, что у системы была мощность для рендеринга.

Гипотеза о том, что функция Game Boost на PlayStation 5 Pro ограничена пропускной способностью памяти, подтверждается тем, как AMD управляет своим GPU. Увеличение числа вычислительных блоков (CU) параллельно с увеличением пропускной способности памяти и улучшением контроллера памяти позволяет более мощным GPU лучше справляться с высокими разрешениями, как 4K. В будущем PS5 Pro может легко справляться с 1080p при 120 FPS, но будет испытывать трудности при более высоких разрешениях. С увеличением разрешения требуется больше пропускной способности памяти.

Несмотря на то, что непропатченные игры не демонстрируют улучшений, PlayStation 5 Pro оправдывает ожидания в играх, получивших обновление для PS5 Pro. В God of War Ragnarok и Final Fantasy VII Rebirth визуальные и скоростные улучшения значительные.