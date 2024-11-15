Microsoft добавляет ИИ в Windows 11

Ранее в ноябре приложения Paint и Блокнот получили набор возможностей с применением искусственного интеллекта. Их могут опробовать участники программы тестирования Windows Insider. Изначально доступные только инсайдерам в каналах Canary и Dev, эти функции теперь доступны для всех инсайдеров.

Microsoft обновила пост в блоге, уведомив, что новые функции в Paint и Блокноте начинают распространяться среди инсайдеров в каналах Beta и Release Preview. Новые функции ИИ для Paint включают следующее:

Генеративное заполнение. Можно выбрать область и указать, что добавить. Приложение предложит несколько вариантов выполнения запроса в соответствии со стилем рисования, а также возможность регенерировать результат.

Генеративное стирание. Эта функция позволяет удалить объект с холста. Выберите область, которую хотите очистить, и Paint сделает так, чтобы объект исчез.

Обновление Cocreator. Подлежащая обновлению модель для этой функции теперь предоставляет более быстрые результаты. Cocreator позволяет генерировать изображения на основе описания и рисунка.

Создатель изображений. Функция позволяет генерировать изображения с помощью естественного языка. Она теперь доступна в большем количестве стран.

Что касается Блокнота, то теперь приложение позволяет быстро переписать текст с помощью ИИ. Также Microsoft улучшила время запуска приложения, сократив его на 55%, что делает Блокнот быстрее.

Генеративное заполнение и Cocreator доступны только на ПК с Copilot+, в то время как Создатель изображений, Генеративное стирание и Переписывание в Блокноте работают на всех поддерживаемых ПК с Windows 11. Некоторые функции ограничены определёнными регионами и требуют кредитов ИИ или лицензии Copilot Pro.