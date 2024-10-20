Судя по всему, компания собирается конкурировать с Apple Intelligence.

Компания Windows делает особый упор на внедрение технологий искусственного интеллекта в ОС Windows 11, добавляя всё новые ИИ-функции, расширяющие возможности пользователей, и планируя следовать своей стратегии в будущем, а свежая находка журналистов издания Windows Latest, возможно, раскрывает бренд, под которым софтверный гигант будет продвигать свои новые ИИ-продукты.

Источник фото: PCMag/Microsoft

В коде Windows было обнаружено, что Microsoft собирается внедрить более эффективный контроль использования ИИ в приложениях, используя при этом брендинг Windows Intelligence – данное название весьма напоминает бренд другой известной компании, а именно Apple Intelligence, что намекает на конкуренцию между этими двумя продуктами в будущем.

Что касается механизмов контроля над приложениями, упоминания которых были обнаружены в коде, то есть три сценария их использования — первый подразумевает выбор пользователя относительно того, какие именно утилиты смогут иметь доступ к ИИ, второй принудительно даёт разрешение на применение искусственного интеллекта определённым приложениям, а третий блокирует использование ИИ рядом утилит, независимо от желания пользователя.

Отмечается, что ранее Microsoft применяла несколько другое название в коде для ИИ-функций, а именно Windows AI, но в последнее время отказалась от данного бренда в пользу Windows Intelligence.

С выходом Windows 11 24H2 софтверный гигант собирается существенно расширить возможности пользователей благодаря новым функциям с применением искусственного интеллекта, часть из которых уже находится на стадии внедрения, например, Recall, а остальные ждут своего часа.

Ожидается, что в скором времени Windows 11 24H2 получит как минимум пять новых ИИ-функций, в том числе Copilot в Проводнике, благодаря чему появится возможность напрямую отправлять изображения и файлы в приложение Copilot, Cowriter в Блокноте для упрощения работы с текстом, Click To Do, появляющуюся над экраном и позволяющую анализировать контент, а также поиск Windows на базе ИИ.