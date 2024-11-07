Cофтверный гигант заявил о старте развёртывания новых версий Paint и Notepad, доступных для участников программы Windows Insider

Компания Microsoft продолжает расширять возможности своих приложений в Windows с использованием технологий искусственного интеллекта — сегодня софтверный гигант заявил о старте развёртывания новых версий Paint и Notepad, доступных для участников программы предварительной оценки Windows Insider, с поддержкой целого ряда ИИ-функций, пишет издание Neowin.

Приложение Paint версии 11.2410.28.0 получает новую функцию генеративной заливки, при помощи которой пользователь может добавить дополнительные объекты в своё изображение, используя текстовое описание — достаточно лишь выделить необходимую область, после чего в специальной форме описать свои пожелания, а затем нажать кнопку «Создать». Если результат, сгенерированный ИИ, пользователя не удовлетворил, то можно попробовать ещё раз или даже несколько. Изначально данная функция будет доступна только для устройств Copilot+ PC на базе Snapdragon.

Ещё одной новой возможностью в Paint является функция генеративного стирания, которая способна удалять нежелательные объекты с холста, заполняя образовавшееся пространство с учётом граничащих с ним частей изображения. Новая функция будет доступна для всех систем с Windows 11.

Кроме того, в новой версии Paint усовершенствованы диффузионные модели для Cocreator, благодаря чему увеличилась его скорость работы на устройствах Copilot+ PC с чипами Snapdragon.

Блокнот версии 11.2410.15.0 даёт пользователям возможность изменять введённый текст при помощи технологий искусственного интеллекта благодаря новой функции Notepad Rewrite — текстовое содержимое будет перефразировано в соответствии с предъявляемыми требованиями. Пользователи смогут настраивать необходимую длину или тон для предложений, которые должны быть переработаны ИИ. Отмечается, что новая функция доступна только в ряде стран.

Источник фото: Neowin

Помимо ИИ-возможностей, разработчики из Microsoft также ускорили время запуска новой версии Блокнота на 55%.