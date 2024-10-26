Mate XT показал худшие результаты за всю историю тестов блогера.

Известный блогер JerryRigEverything снова в центре внимания, на этот раз с новейшим складным смартфоном Huawei Mate XT. Этот уникальный гаджет привлек внимание пользователей благодаря своей инновационной конструкции, но как он справляется с испытаниями на прочность? Ответы на этот вопрос могут вас удивить.

Первое, что бросается в глаза при тестировании Huawei Mate XT, — это его экран. Как и многие другие складные устройства, он покрыт пластиком, который, несмотря на наличие ультратонкого стекла под ним, оказывается весьма уязвимым. Блогер заметил, что даже легкое касание ногтем оставляет царапины на поверхности.

Однако насторожило то, как гаджет реагирует на песок. В ходе теста JerryRigEverything обнаружил, что песчинки забивают шарниры Huawei Mate XT до такой степени, что они перестают функционировать. В отличие от других моделей, Mate XT показал худшие результаты за всю историю тестов блогера.

Что касается прочности конструкции, тест на изгиб также не обрадовал поклонников. В разложенном состоянии Mate XT выглядит очень тонким и элегантным, но это делает его уязвимым. Блогер отметил, что не требуется много усилий, чтобы сломать устройство — оно легко поддается деформации.