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На фотографии Huawei Mate 70 Pro был показан дизайн фронтальной панели смартфона
Новинка имеет как схожие черты, так и отличия от предшественницы.

Компания Huawei готовится к презентации своей новой линейки смартфонов Mate 70, что приводит к появлению всё большего количества утечек — сегодня в сети Интернет появилось изображение, раскрывающее внешний вид фронтальной панели Pro-версии, сообщает издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Появившийся на реальной фотографии, смартфон Huawei Mate 70 Pro/Pro+ демонстрирует хорошо знакомые по серии Mate 60 круглые отверстия дисплея, одно из которых предназначено для селфи-камеры, а два других служат для системы 3D ToF, используемой для разблокировки устройства при помощи технологии распознавания лиц в целях обеспечения дополнительных мер безопасности.

Хотя новинка находится в защитном чехле, на изображении видно, что смартфон имеет плоскую рамку, а не округлую, как модель предшествующего поколения. Элементы управления с правой стороны, судя по всему, остались без изменений.

Благодаря более ранней утечке стало известно, что модели серии Mate 70 могут получить круглый модуль камеры, вмещающий в себя четыре объектива. Кроме того, новинкам приписывается наличие чипсета следующего поколения Kirin 9100, выпускаемого китайской компанией SMIC по техпроцессу N+3 (6 нм).

Ожидается, что официальная презентация линейки Huawei Mate 70 состоится в конце ноября текущего года.

#huawei mate 70 pro
Источник: gsmarena.com
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