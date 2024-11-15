MacBook Pro M4 получили панели Pro Display XDR

Новая линейка ноутбуков Apple MacBook Pro на процессорах M4 продаётся с теми же маркетинговыми материалами, что и ноутбуки предыдущего поколения. Там Apple утверждает, что используемая ею технология mini LED является одной из лучших. В данном случае она называется Pro Display XDR. Однако компания не упомянула, что устройства нового поколения получили технологию квантовых точек. Один из аналитиков заявил, что это изменение обеспечивает такую же или лучшую цветовую гамму и эффективность по сравнению с тем, что было на моделях предыдущего поколения.

На платформе X основатель и генеральный директор компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг сообщил, что при покупке обычной версии ноутбука или с нано-покрытием экрана, технология квантовых точек присутствует во всех моделях MacBook Pro на M4. Ранее он же заявлял, что Apple использовала красную фосфорную плёнку KSF, так как она дешевле и не содержит токсичного кадмия. В прошлом в Apple исследовали вопрос использования технологии квантовых точек, но отказались от этой идеи из-за содержания кадмия.

Теперь существуют дисплеи с квантовыми точками без кадмия. Их Apple и применяет в моделях MacBook Pro на M4. Такие экраны считаются лучшими, обеспечивая лучшее качество изображения, улучшенную цветопередачу и более широкий цветовой диапазон. Это важное изменение может отвечать за рост максимальной яркости SDR в 1000 нит против 600 нит у предыдущих моделей.

Остаётся открытым вопрос, будет ли эта технология применена и в более дешёвой линейке MacBook Air на M4.