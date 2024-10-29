M4 Pro приносит до 14 ядер CPU, 20 ядер GPU и 64 ГБ памяти

Компания Apple во вторник анонсировала новый компактный компьютер Mac mini на процессорах M4 и M4 Pro. Он стал заметно меньше предшественника, но при этом быстрее. В этом помог процессор нового поколения M4 Pro. Более продвинутая версия чипа M4 приносит до 14 ядер центрального процессора и 20 ядер графического для усиленных вычислительных возможностей.

Apple уверяет, что M4 Pro оснащён «самым быстрым в мире ядром CPU» с молниеносной производительностью. Mac mini с M4 Pro обеспечивает графическую производительность в два раза выше, чем предыдущие версии. Ещё в состав чипа входит 16-ядерный нейронный движок, который будет полезен для новых функций искусственного интеллекта от Apple.

Обновленный Mac mini с M4 Pro можно получить с объёмом памяти до 64 ГБ. Чип содержит 10 производительных и 4 энергоэффективных ядра. Это позволяет устройству быстро справляться как с повседневными, так и с ресурсоёмкими задачами, такими как рендеринг видео.

Mac mini на M4 Pro поддерживает подключение Thunderbolt 5 с максимальной скоростью передачи данных 120 Гбит/с и увеличенной пропускной способностью памяти до 273 Гбит/с. Это на 75% больше по сравнению с M3 Pro, что даёт значительное улучшение реальной производительности.

Ожидается, что компания представит новые модели ноутбуков MacBook Pro с диагоналями экранов 14 и 16 дюймов на процессоре M4 Max. Он ещё быстрее, чем M4 Pro, благодаря большему количеству ядер CPU и GPU, а также увеличенному объёму унифицированной памяти.