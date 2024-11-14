Планшеты iPad Pro остаются лидерами продаж

В мае компания Apple представила обновлённые планшеты iPad Pro и iPad Air. Появился отчёт, дающий представление об их продажах за первый полный квартал. По данным исследовательской компании CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), линейка iPad остаётся важной частью продуктов Apple.

Гистограмма показывает долю рынка различных моделей iPad. iPad Pro продолжает лидировать среди всех iPad, захватив почти половину рынка в 3-м квартале. На долю iPad Pro пришлось 45% продаж iPad. Хотя это немного меньше, чем 46% в предыдущем году, это подчёркивает устойчивое доминирование iPad Pro на рынке.

Стандартный iPad показал заметный рост своей доли до 33% по сравнению с 23% в прошлом году. Доля iPad Air снизилась с 24% годом ранее до 13% к сентябрю 2024 года. iPad mini сохраняет стабильность: здесь доля составляет 9% против 8% годом ранее.

Несмотря на колебания продаж отдельных моделей, совокупные продажи iPad остаются устойчивыми. Сама Apple сообщила о доходе от продаж iPad в размере $6,95 млрд за квартал, что на 7,9% больше по сравнению с тем же кварталом 2023 года. Модели Pro вносят в это наибольший вклад.

Такая же тенденция наблюдается с продажами iPhone. iPhone 16 Pro и Pro Max опережают стандартный iPhone 16, хотя различия между ними минимальны, как никогда раньше.