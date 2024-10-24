Появились первые слухи о планшетах Apple iPad mini 8

11-дюймовый и 13-дюймовый планшеты iPad Pro M4 стали первыми устройствами Apple, перешедшими с дисплеев mini-LED на OLED. По информации от аналитика в сфере дисплеев, такой экран получит и планшет следующего поколения iPad mini 8. Вот только iPad mini 7 был представлен всего несколько дней назад, не обновляясь на протяжении трёх лет. Не исключено, что и следующего планшета придётся ждать не меньше.

В Twitter блогер Люк Миани поделился соображениями о создании Apple iPad mini Pro. Это компактный планшет с мощными внутренними компонентами и расширенной функциональностью. Это поддержка внешнего монитора и технология OLED с ProMotion. Росс Янг, глава и основатель Display Supply Chain Consultants, заявил, что следующий iPad mini получит обновлённый дисплей.

Учитывая безупречный послужной список Янга, ему вполне можно верить, но это не означает, что вопросов не осталось. Помимо сроков выпуска, будет ли планшет оснащён технологией OLED dual-stack tandem, как у iPad Pro M4? Эта технология добавляет больше слоёв к общей структуре, что помогает увеличить яркость в два раза и срок службы в четыре раза.

Промышленное производство этой технологии недешёвое, так что не исключено, что будущий планшет подорожает. Быть может, к тому времени технологии производства дисплеев дозреют и подешевеют.