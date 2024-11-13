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Производство передней камеры для iPhone SE 4 стартует в декабре
Всё больше данных указывает на появление iPhone SE 4 в 2025 году

Ожидается, что смартфон Apple iPhone SE 4 станет достойным мобильным устройством по сравнению с последними флагманами, если верить ранее опубликованным данным от разных источников. Компания планирует продавать устройство по цене ниже $500. Это станет отличным предложением для пользователей, которые хотят получить лучшее от Apple, но по доступной цене. Сообщается, что компания LG Innotek начнёт производство модулей камер для iPhone SE 4 в следующем месяце. Это наводит на мысль о начале продаж устройства по меньшей мере в первой половине 2025 года.

iPhone SE 4, как ожидается, возьмёт внешний вид от iPhone 14 с маленьким вырезом в верхней части экрана и внутренние компоненты от iPhone 16. Хотя дизайн с вырезом уже достаточно старый, он позволит компании удерживать цену устройства на доступном уровне. LG Innotek будет поставлять фронтальную камеру для iPhone SE 4. О её промышленном производстве в декабре сообщило южнокорейское издание Ajunews.

Поставщик в настоящее время тестирует камеру, которая должна быть на финальной стадии перед переходом на этап производства. Издание сообщает, что LG Innotek обычно поставляет камеры за три месяца до выхода устройств в продажу. Это подтверждает прежние сведения о релизе смартфона в марте или апреле.

Предполагается, что компания проведёт весеннее мероприятие в апреле. Там могут быть анонсированы новые модели MacBook Air на процессорах M4. Не исключено появление обновлённого планшета iPad. Неизвестно, обновит ли компания линейку iPad Pro до процессора M5. Также ожидается, что компания обновит линейку планшетов iPad Air процессором M3, что сделает его единственным iPad с третьим поколением чипов Apple Silicon.

Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что Apple планирует продать миллионы экземпляров iPhone SE 4, примерно около 8 млн только в первом квартале 2025 года. Ожидается, что iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый экран OLED, что станет значительным улучшением для линейки SE. У прежних моделей используется панель LCD. Устройство будет оснащено одной задней камерой.

Что касается производительности, за неё может отвечать процессор A17 Pro. Или не исключено использование более современного A18, как в iPhone 16. Apple также обеспечит iPhone SE 4 поддержкой Apple Intelligence благодаря 8 ГБ оперативной памяти. Одним из самых крупных изменений в 2025 году станет собственный модем 5G, который также может появиться хотя бы в одной модели iPhone 17.

#смартфоны #apple #iphone
Источник: wccftech.com
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