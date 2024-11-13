Недавние сообщения указывают на то, что Apple активно работает над разработкой новых умных очков, которые потенциально заменят текущие громоздкие и дорогие гарнитуры смешанной реальности. Эти очки не только будут предоставлять пользователям возможности дополненной реальности (AR), но также будут учитывать комфорт ношения и минимизировать помехи для окружающих.

Для большего понимания взглядов потребителей на текущий рынок умных очков, Apple начала проводить внутренние опросы в фокус-группах. Этот метод уже успешно использовался при разработке таких продуктов, как AirPods, HomePod и Vision Pro. Проект, получивший название Atlas, включает сбор отзывов сотрудников Apple о существующих моделях умных очков, что поможет компании проанализировать сильные и слабые стороны устройств конкурентов и учесть их при разработке собственного продукта. Хотя проект Apple по умным очкам вступил на раннюю стадию, достижение необходимых целей в области AR может потребовать не менее пяти лет. Это означает, что умные очки Apple не появятся в краткосрочной перспективе. Хотя многие компании уже выпустили прототипы своих умных очков, Apple не торопится появляться в этой области. Компания предпочитает сосредоточиться на создании популярных продуктов, заложив прочную основу для последующих обновлений.

В разработке умных очков Apple могут быть рассмотрены несколько направлений. Одним из вариантов является выпуск устройства, на основе AirPods, с упором на автономность, улучшенные датчики и передовые аудиотехнологии. Другой вариант включает в себя объединение возможностей AR Vision Pro в компактные очки, которые можно носить весь день. Также судя по последовательной продуктовой стратегии Apple, компания может выпустить умные очки, подключаемые к iPhone, чтобы снизить вычислительную нагрузку на сами очки и обеспечить более плавное взаимодействие с пользователем. Это позволит использовать мощность смартфона для обработки данных, что сделает очки более лёгкими и комфортными для ношения. Конечная цель – выпустить умные очки, которые будут работать независимо, но технология ещё не развита до необходимого уровня.