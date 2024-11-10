По словам блогера, устройство продемонстрировало отличные результаты

iPhone 16 Pro и Pro Max подтвердили заявление Apple о том, что это поколение является самым прочным в их линейке. В отличие от моделей Pro, в которых применяются титановые рамки, для стандартных и Plus версий используются алюминиевые боковые панели.

Хотя это испытание на прочность, Зак из канала JerryRigEverything начинает с демонстрации нового клея для аккумулятора в iPhone 16, который имеет повышенную электропроводность. Этот инновационный подход значительно облегчает процесс извлечения батареи из устройства, так как для этого достаточно низковольтного тока.

В видео также упоминается, что Apple обновила свою защитную технологию Ceramic Shield для экрана. В тестах на устойчивость к царапинам iPhone 16 показал 6-й уровень по шкале Мооса. Это соответствует характеристикам большинства современных флагманов, однако царапины на iPhone 16 крайне мелкие и едва заметны. В то время как на предыдущей модели, iPhone 15, царапины были гораздо более выраженными. Более глубокие царапины становятся заметными при 7-м уровне по шкале.

Камера является одним из ключевых компонентов для всех любителей iPhone. Поэтому очень важно, чтобы датчики и объективы оставались целостными со временем. Зак без успеха пытался повредить защитное стекло камер iPhone 16. Модуль, обрамляющий датчики, также практически не подвержен таким повреждениям. Ютубер также проверяет стойкость новой кнопки камеры. Apple защитила её с помощью слоя сапфирового стекла, что делает её невероятно прочной. На самом деле, Зак не смог её поцарапать. Однако алюминиевые боковые рамки менее устойчивы.





Главной особенностью iPhone 16 стала его высокая стойкость к возгоранию и механическим повреждениям. Зак в течение нескольких секунд держал зажжённую зажигалку напротив экрана устройства, и, к его удивлению, экран остался неповреждённым, сохранив свою целостность и рабочие характеристики. Не наблюдалось ни битых пикселей, ни других следов.

Дополнительно тест продемонстрировал, что iPhone 16 обладает выдающейся устойчивостью к сгибанию. Устройство согнуть не удалось. Ютубер проверял его прочность как с передней, так и с задней сторон. Таким образом, хотя в конструкции iPhone 16 используется алюминий вместо титана, его прочность сравнима с более дорогими моделями.