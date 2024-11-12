Вероятно, в iPhone 17 Pro такой технологии ещё не будет.

Последние поколения iPhone от Apple подчеркивают явное увлечение компании кнопками, проявляющееся как в модификациях, так и в дополнениях. От переноса традиционного переключателя звука на кнопку Action до появления кнопки управления камерой – очевидно, что Apple экспериментирует с новыми тактильными интерфейсами.

Утечки за последние несколько лет показали, что Apple рассматривает несколько потенциальных изменений в конфигурации кнопок iPhone. Недавно показанный прототип дает представление об одном из них.

Ютубер Apple Demo продемонстрировал прототип iPhone 14 Pro с уникальной тактильной кнопкой регулировки громкости. В отличие от привычных двух отдельных клавиш громкости, в этой модели они объединены в одну, твердотельную кнопку. Новая кнопка, хотя и является неподвижной, имитирует щелчок благодаря тактильной обратной связи, свидетельствующей об успешном нажатии, предлагая иной пользовательский опыт по сравнению с традиционным механическим интерфейсом.

Интересно, что в этом прототипе та же тактильная технология была применена к кнопке питания. Однако изменение кнопки громкости привлекает особое внимание в связи с недавними утечками о грядущем iPhone 17 Pro. Согласно этим сообщениям, будущий iPhone может получить единую кнопку, объединяющую регулировку громкости и действия.