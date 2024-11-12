Apple разрабатывает дисплей для умного дома

Ходят слухи, согласно которым компания Apple разрабатывает дисплей для умного дома. Он может работать на новой системе homeOS, созданной специально для устройств подобного рода. Предполагается, что Apple выпустит это устройство уже в следующем году. Аналитик Мин-Чи Куо сообщает, что Apple может выйти на рынок домашних камер. Этот продукт ожидается в 2026 году.

Куо отмечает, что Apple планирует выпустить в 2026 году не один, а два продукта: домашнюю смарт-камеру и обновлённые наушники AirPods с расширенными функциями управления здоровьем. Сообщается, что производство домашней смарт-камеры Apple может начаться в 2026 году.

Apple оптимистично оценивает перспективы этой камеры и рассчитывает продать десятки миллионов таких устройств в долгосрочной перспективе. Камера Apple будет поддерживать беспроводное подключение, а также интеграцию с Apple Intelligence и Siri. Другие технические характеристики пока остаются неизвестными.

Хотя уже были слухи о выпуске дисплея для умного дома от Apple, пока неясно, говорит ли Куо о том же продукте или о другом. Учитывая, что дисплей для умного дома, по слухам, должен выйти в начале 2025 года, более вероятным представляется второй вариант.

Также ходят слухи о новых AirPods. Известно, что они будут иметь «больше функций для управления здоровьем», как и Apple Watch. Основным поставщиком модели AirPods 2026 года станет китайский производитель Goertek.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить в следующем году Powerbeats Pro 2. Ожидается, что они будут оснащены датчиком сердечного ритма, позволяющим пользователям отслеживать пульс во время тренировок и управлять данными через приложение Apple Health.