Ожидается, что более дешевая версия Apple Vision Pro будет стоить около $3499 и возможно будет отложена до 2027 года.

Apple рассматривает два варианта экрана для своей новой носимой гарнитуры Apple Vision Pro. Одна версия будет использована в премиум-классе гарнитуры, а вторая - в более доступной модели стоимостью $3499. Возможно, дешевая версия будет отложена на 2027 год, но Apple все равно ищет способы снизить стоимость материалов, чтобы предложить гарнитуру по более доступной цене.

В новом докладе говорится, что компания изучает два варианта экрана, которые могут быть использованы в будущей носимой гарнитуре. Она предпочитает подход, который сделает дисплей ярче и тоньше. Тем не менее, процесс разработки бюджетной версии дисплея является более сложным.



Ранее Apple получила образцы OLED от компании Japan Display с плотностью пикселей 1500PPI, что намного ниже, чем 3386PPI у Apple Vision Pro. Более низкая плотность позволит сократить расходы на материалы для носимого устройства смешанной реальности, который в текущем поколении составляет около $1536.



