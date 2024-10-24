MagicOS 9.0 получает обновлённый голосовой помощник

Подобно другим производителям мобильных устройств, компания Honor решила изменить позиционирование своего виртуального помощника и превратить его в ИИ-помощника. Google Assistant постепенно уступает место Gemini, а Honor меняет работу своего китайского голосового помощника Yoyo.

Анонсировав программную оболочку MagicOS 9.0, Honor отмечает, что её виртуальный помощник был полностью обновлён. Теперь он умеет выполнять команды и точно понимать потребности пользователей. Задачи разделяются на шаги и самостоятельно выполняются, используя различные ресурсы и сторонние сервисы. Это возможно благодаря обучению на основе поведения пользователей и сценариев использования.

Новый тип ИИ получил название LAM (Модель Больших Действий), впервые представленный компанией Rabbit в устройстве R1. Вместо того чтобы просто давать ответы на запросы, ИИ-модель способна выполнять команды.

На Саммите Snapdragon, где Honor анонсировала смартфон Magic 7 Pro, компания рассказала подробнее о функции «Autopilot». Экосистема Honor позволяет ИИ-агенту выполнять действия на основе простого текстового или голосового запроса. Например, заказывать еду на вынос от имени пользователя. С его согласия ИИ может учиться на привычках пользователя и принимать интеллектуальные решения, например, заказывать кофе с кокосовым молоком, если пользователь предпочитает именно такое.

Эти функции выглядят впечатляюще, но пока неизвестно, как они будут взаимодействовать с приложениями на Android за пределами Китая. Ещё обновление MagicOS 9.0 включает улучшения для Magic Portal и Magic Capsule. Эти функции позволяют пользователям легко выделять и получать доступ к тексту, а также распознавать изображения.

MagicOS 9.0 уделяет внимание защите от дипфейков с новой функцией обнаружения. Эта функция будет полезна для выявления мошенничества, поскольку злоумышленники на основе ИИ становятся всё более опасными. MagicOS 9.0 уже запускается в Китае и наверняка появится на глобальном рынке в ближайшие месяцы.