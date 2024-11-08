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В Южной Корее соотношение продаж материнских плат AMD AM5–AM4 составляет 65%–35%
В Южной Корее материнские платы AM5 и совместимые с ними процессоры сейчас продаются лучше старых моделей

Согласно очередному отчёту от Danawa, на южнокорейском рынке компьютерных комплектующих материнские платы с сокетом AM5 обогнали по продажам платы на AM4. AM5 и раньше показывала здесь хорошие результаты, а сейчас её доля рынка выросла ещё больше.

На данный момент AM5 занимает около 65% рынка материнских плат AMD. На долю AM4 приходится лишь 35%. Увеличение доли AM5 началось после января 2023 года с появлением процессора Ryzen 7 7800X3D. До этой недели он был лучшим выбором для игровых ПК, продаваясь за $450. В конце 2023 года популярность AM5 и AM4 почти сравнялась. После выпуска процессоров Ryzen 9000 доля AM5 снова пошла вверх.

При этом серия Ryzen 9000 не стала лидером по продажам, в отличие от процессоров серии Ryzen 7000, которые продолжают доминировать на рынке. На данный момент самым продаваемым процессором AMD в Южной Корее назван Ryzen 5 7500F с долей 29,88%, что составляет почти треть всех продаж процессоров. Далее идёт Ryzen 7 7800X3D с 14,06%. Из линейки AM4 самой популярной моделью остаётся AMD Ryzen 5 5600 с долей в 15,19%; у AMD Ryzen 5 5600G доля 3,26%.

Ожидается, что продажи AM5 вырастут ещё сильнее с появлением на этой неделе Ryzen 7 9800X3D, который в магазинах уже раскупили. Предложения на AM4 постепенно сходят со сцены. Ryzen 7 7800X3D пока популярен, и его продажи почти удвоились по сравнению с прошлым годом, но его доля ниже 10%. Зато Ryzen 5 5600G резко потерял популярность с мая, снизившись с 14,21% до 3,26%.

Продажи Ryzen 5 7500F продолжают расти за счёт отличного соотношения цены и производительности. Это 6-ядерный процессор с 12 потоками, дешевле $200, аналогичный Ryzen 7600. У AMD есть несколько материнских плат с чипсетом 600, в том числе бюджетные B650/B650E, которые предлагают похожие характеристики, как у плат на X670/X670E. A620 остаётся самой дешёвой альтернативой для сборки мощного игрового ПК без больших затрат на материнскую плату.

С выходом бюджетных чипсетов серии 800 в следующем году ожидается ещё больший рост продаж AM5. В настоящее время пользователи могут выбрать материнские платы X870/X870E, если хотят использовать самые новые 800-е чипсеты, но также могут остановиться на платах 600-й серии, чтобы сэкономить.

#amd #процессоры #материнские платы
Источник: wccftech.com
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