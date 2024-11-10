По сравнению с прошлым годом, доля AMD на рынке процессоров для настольных ПК увеличилась почти на 10%.

Что особенно примечательно в годовых скачках, так это то, что ни один из них не учитывает недавно выпущенный процессор Ryzen 7 9800X3D. Это первый и пока единственный чип серии Ryzen 9000, использующий второе поколение 3D V-Cache от AMD, и это настолько популярный процессор на раннем этапе, что розничные торговцы распродали все выделенные им запасы. Будет интересно посмотреть, как процессоры Ryzen 7 9800X3D повлияют на распределение доли рынка настольных ПК в предстоящих кварталах.

На данный момент цифры показывают, что AMD удалось увеличить свою долю на рынке настольных процессоров (без учета IoT) более чем на четверть, до 28,7% по сравнению с 23% в предыдущем квартале и 19,2% год назад. Компании еще предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать Intel, доля которой снизилась до 71,3% по сравнению с 77% во втором квартале и 80,8% год назад.

Однако эти цифры сопровождаются оговоркой - "Из-за использования запасов OEM-производителями, на основе распродажи ПК доля Intel несомненно выше, чем показано для ЦП в этом квартале", - отметил Дин Маккаррон, президент Mercury Research.

По словам Маккаррона, есть реальный шанс, что распределение доли на настольных компьютерах вернется в пользу Intel по мере того, как коррекция запасов Intel уменьшается. Посмотрим, как это сработает, хотя после борьбы с проблемами стабильности на Raptor Lake и теперь аномалиями производительности на Arrow Lake нетрудно понять, что AMD извлекает выгоду из текущих проблем Intel.

Если посмотреть на общую картину x86, в третьем квартале не было больших изменений - всего около половины процента, при этом AMD получила 25%, а Intel сохранила уверенное лидерство на уровне 75%.

Общая таблица включает все процессоры x86, включая ПК, серверы, IoT и SoC. С точки зрения Маккаррона, более низкий рост числа клиентов Intel, особенно в настольных компьютерах, сдерживал ее. Между тем влияние бизнеса SoC компании AMD не не оказывает воздействия на AMD в той же степени, как раньше.

Это интересный факт, учитывая, что это конец цикла игровых консолей современного поколения (Xbox Series X|S и PlayStation 5), работающих на SoC от AMD. Mercury Research не предоставила данные только по SoC, но если бы предоставила, мы предполагаем, что они показали бы резкое падение по сравнению с прошлым годом.

Если вам интересно, последние данные Mercury Research также показывают примерно такое же разделение в серверном секторе, где Intel лидирует с долей 75,8% (снижение на 0,1% последовательно и на 0,9% в годовом исчислении), а AMD - с долей 24,2%.