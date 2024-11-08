Самый быстрый игровой процессор в мире пользуется большим спросом

В среду компания AMD начала продажи процессора Ryzen 7 9800X3D, который в многочисленных обзорах назван самым быстрым в мире чипом для игровых компьютеров. Такие лестные отзывы заставили активизироваться покупателей, ранее без интереса смотревших на первые процессоры на архитектуре AMD Zen 5. В результате у крупных ритейлеров по всему миру чип уже раскупили.

У крупных американских торговых сетей Newegg, Amazon, BestBuy, Microcenter и B&H процессор имеет статус «Продано» или «Нет в наличии». В некоторых магазинах Microcenter в США его ещё можно найти, но из-за высокого спроса это может быть ненадолго.

Такой результат не удивляет, поскольку в день релиза перед крупными магазинами по всему миру в ожидании нового чипа наблюдались очереди. Геймеры могут считаться наиболее активной группой покупателей, которые чаще других следят за обзорами и сделанными в них выводами.

Та же ситуация наблюдается в Великобритании, ЕС и странах Азии, где процессор также распродан. Сайт 3DCenter отслеживает ситуацию с наличием на складах у крупных ритейлеров ЕС. Следующая партия ожидается 12 ноября, но на большую часть процессоров из неё уже сделаны предварительные заказы.

Для японских покупателей процессор Ryzen 7 9800X3D станет доступным 15 ноября, через неделю после первоначального релиза.

На eBay можно найти объявления о продаже AMD Ryzen 7 9800X3D от спекулянтов. Официальная розничная цена процессора составляет $479. На eBay процессоры предлагаются за $700 и выше.