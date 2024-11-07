В сеть утекли первые результаты тестов будущего флагмама





Накануне в сети появились первые обзоры процессора AMD Ryzen 7 9800X3D, который получил титул самого быстрого игрового решения в мире. Однако, компания также разрабатывает более мощную версию X3D с удвоенным числом ядер — Ryzen 9 9950X3D.

Что касается технических характеристик, предполагается, что AMD Ryzen 9 9950X3D будет оснащен 16 ядрами и 32 потоками, распределёнными по двум CCD на архитектуре Zen 5. Согласно предыдущим данным, этот чип сохранит такой же объём кэша, что и 7950X3D: 64 МБ L3 кэша от CCD и один стек 3D V-Cache объёмом 64 МБ, в сумме давая 128 МБ кэш-памяти. Кроме того, чип будет включать 16 МБ L2 кэша, что обеспечит общий объём кэша в 144 МБ.

Тактовые частоты и показатели TDP пока не раскрыты. Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D может также использовать преимущества второго поколения технологии 3D V-Cache и обеспечивать более высокие тактовые частоты по сравнению с 7950X3D, при этом имея значения TDP в диапазоне 120-170 Вт. Ожидается, что этот процессор будет полностью поддерживать разгон, помимо стандартных возможностей настройки PBO и CO.

Производительность процессора AMD Ryzen 9 9950X3D с 3D V-Cache была протестирована в игре Factorio, где он достиг 655 UPS. Для сравнения, Ryzen 7 7950X3D показывает среднее значение в 400 UPS с максимумом до 458, тогда как Ryzen 7 9800X3D демонстрирует средний результат 553,7 UPS. Это означает, что новый процессор обеспечивает на 64% больше производительности по сравнению с 7950X3D и на 18% больше по сравнению с 9800X3D.

Ожидается, что AMD Ryzen 9 9950X3D будет представлен в начале 2025 года с анонсом на выставке CES 2025.