В 2026 году Mercedes обновит нынешнее поколение S-класса. Ранее в этом году генеральный директор Ола Каллениус сообщил, что люксовый бренд «вложил гораздо больше в обновление модели нового двигателя внутреннего сгорания S-класса, чем компания обычно тратит на фейслифтинг».

В 2026 году Mercedes-Benz представит обновленную версию своего знаменитого S-класса, который остается символом роскоши и инноваций в мире автомобилей. Это событие обещает стать важной вехой для автопроизводителя, поскольку компания вкладывает значительные ресурсы в развитие новых технологий и сохранение традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Генеральный директор Mercedes Ола Каллениус заявил, что предстоящее обновление S-класса выйдет за рамки обычного фейслифтинга. По его словам, компания вложила гораздо больше средств в развитие новой версии с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), чем обычно тратится на обновление моделей. Этот шаг подчеркивает приверженность Mercedes к совершенству и инновациям в автомобилестроении.

Ожидается, что обновленный S-класс продолжит предлагать традиционные силовые агрегаты, несмотря на стремительное развитие электромобилей. Эта новость порадует поклонников марки, которые ценят мощные и проверенные временем бензиновые и дизельные двигатели.

Одновременно с развитием традиционных моделей S-класса, Mercedes планирует выпустить новую электрическую версию, которая заменит текущий EQS. Однако, как отметил Каллениус в интервью для британского издания Autocar, электрическая модель не будет полной заменой бензиновой. Новый электрокар будет создан на базе специализированной платформы для электромобилей, тогда как бензиновая версия останется на существующей платформе, разработанной для ДВС.

Mercedes стремится разделить эти два направления, чтобы не идти на компромиссы в плане производительности и комфорта. По словам Каллениуса, попытка объединить ДВС и EV на одной платформе привела бы к неудобствам для покупателей, так как в случае установки ДВС в электрическую модель пришлось бы жертвовать внутренним пространством. Аналогично, создание электрической версии на платформе для ДВС также не представляется возможным без существенных инженерных уступок.

Разделение моделей с бензиновыми и электрическими двигателями — это дорогостоящий, но оправданный шаг для Mercedes. Компания понимает, что сохранение традиционного двигателя внутреннего сгорания на фоне глобального перехода к электромобилям требует значительных вложений. Однако Mercedes делает все возможное, чтобы держать эти затраты на приемлемом уровне.

Важно отметить, что Mercedes уже начала готовиться к будущему, адаптировав свои двигатели внутреннего сгорания к стандартам Euro 7, которые вступят в силу в ближайшие годы. Это позволит компании продолжать предлагать свои модели с ДВС на рынке, не нарушая новые экологические нормы.

Несмотря на тенденцию к сокращению двигателей большого объема, Mercedes остается одним из немногих производителей, предлагающих автомобили с мощным V12. Этот двигатель до сих пор доступен в некоторых моделях S-класса, в отличие от конкурентов, таких как BMW, которые прекратили его производство. В сегменте роскошных седанов с двенадцатицилиндровыми моторами конкуренция становится все меньше — Bentley и Audi уже отказались от своих W12, а Rolls-Royce планирует прекратить выпуск V12 к концу десятилетия.

Таким образом, Mercedes сохраняет уникальное предложение для истинных ценителей мощности и престижа, что подчеркивает эксклюзивность и статусность марки.

Как ожидается, нынешний S-класс (кузов W223) получит обновление в ближайшие пару лет. Этот фейслифтинг будет включать как внешние изменения, так и технические улучшения. Таким образом, текущая модель останется на рынке до конца десятилетия, а в 2026 году появится следующее поколение — W224.

Новое поколение S-класса будет продолжать предлагаться с бензиновыми и, возможно, дизельными двигателями, что обеспечит разнообразие выбора для клиентов до конца 2030-х годов. Это свидетельствует о том, что Mercedes не собирается отказываться от ДВС в ближайшем будущем, несмотря на активное развитие электромобилей.