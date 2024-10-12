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kosmos_news
Die Welt: BMW и Mercedes пережили снижение продаж в третьем квартале
У BMW проблемы с поставщиками, а Mercedes отстает в производстве электромобилей.

Автомобильные компании в настоящее время страдают от серьезного падения продаж. И BMW, и Mercedes-Benz сообщили о значительном снижении продаж в третьем квартале, сообщает 11 октября издание Die Welt. Поставки BMW с июля по сентябрь упали почти на 30% до чуть менее 148 000 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Mercedes-Benz продал 170 700 автомобилей, что на 13% меньше, и особенно страдает от спада продаж электромобилей.
Фото: BMW
Рыночная среда является «сложной», объяснили автопроизводители.

«Общий более низкий спрос, особенно на дорогие модели, и постоянные ценовые скидки, особенно в сегменте электромобилей, повлияли на продажи в Китае», — заявили в Mercedes-Benz.

Снижение продаж ускорилось у обоих автопроизводителей в третьем квартале. BMW не смогла достичь поставленной цели по продажам. В Китае в течение нескольких месяцев наблюдается бум электромобилей благодаря государственным стимулам для покупателей. Однако это не касается немецких производителей, поскольку китайские конкуренты предлагают более низкие цены и меньшие по размеру и более доступные модели.

В сентябре ведущий мировой производитель электромобилей BYD увеличил продажи электромобилей и гибридов на 45%, почти до 418 000 автомобилей. Американская компания Tesla также объявила, что достигла месячного рекорда в этом году в сентябре, продав 72 000 автомобилей с ростом на 66%. С другой стороны, производитель автомобилей с двигателем внутреннего сгорания SAIC продал в прошлом месяце примерно на треть меньше автомобилей, чем год назад.

BMW также пострадала от остановки поставок в прошлом квартале из-за проблем с тормозной системой поставщика Continental. В результате около 320 000 готовых новых автомобилей в настоящее время не могут быть поставлены. Продажи упали на 13% с июля по сентябрь и составили чуть более 540 000 автомобилей. За первые девять месяцев продажи упали на 4,5% и составили 1,75 миллиона автомобилей.

С 503 600 поставками в третьем квартале Mercedes-Benz значительно отстает от BMW. В этом году продажи легковых автомобилей Mercedes на 4% ниже, чем в предыдущем году, и составили 1,46 миллиона единиц. Как и BMW, автопроизводитель из Штутгарта в прошлом году пострадал от проблем с поставками от поставщика Bosch.

Когда дело касается электромобилей, между двумя компаниями существуют большие различия. BMW Group успешно продает такие модели, как iX1 и E-Mini.

«Наши полностью электрические автомобили впечатляют клиентов по всему миру – явный двузначный рост количества проданных BEV за первые девять месяцев года доказывает это», – говорит менеджер по продажам BMW Йохен Голлер.

Однако для Mercedes-Benz третий квартал с продажами моделей EQ был плохим – продажи упали на 31% до 42 500 автомобилей. По состоянию на конец сентября Mercedes продал почти 136 000 автомобилей с аккумуляторным питанием, что на пятую часть меньше, чем за тот же период прошлого года. У подключаемых гибридов показатель лучше: Mercedes добился десятипроцентного роста за квартал, в основном благодаря высокому спросу в США.

#технологии #автомобили #электромобили #bmw #mercedes
Источник: welt.de
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