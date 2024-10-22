Смартфоны Honor Magic 7 на Snapdragon 8 Elite всё ближе к анонсу

Honor готовится представить новую флагманскую серию Honor Magic 7 уже 30 октября. Очередные утечки информации раскрыли больше подробностей о новых устройствах. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, будут выпущены две модели: стандартный Magic 7 и более продвинутый Magic 7 Pro.

Обе они получат только что анонсированный премиальный процессор Snapdragon 8 Elite. Он принесёт улучшенную производительность CPU, графики и ИИ. Эти аппараты войдут в число первых на новом чипе.

Magic 7 Pro получит перископический телеобъектив с улучшенным зумом. Стандартная версия Magic 7 обзаведётся оптическим телеобъективом. Обе модели будут иметь ультразвуковой сканер отпечатков, улучшенный по сравнению с оптическими сенсорами серии Magic 6. Также версия Pro поддерживает 3D-распознавание лица, как Apple Face ID.

Оба устройства будут поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт. Это значительно быстрее по сравнению с 66 Вт и 80 Вт у моделей Magic 6 и Magic 6 Pro соответственно.

Ранее сообщалось, что Magic 7 Pro может получить экран OLED 2K с высокой частотой обновления. Стандартная версия будет оснащена экраном 1,5K. Также Pro-модель может поддерживать спутниковую связь.

Что касается Snapdragon 8 Elite, он даст улучшение общей производительности, особенно в графических задачах и ИИ.